البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن - سبوتنيك. وصرحت ليفيت في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول زيارة الشرع المحتملة: "أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد هنا في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، وهذا جزء من جهود الرئيس الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعيًا لتحقيق السلام".وتمثل هذه الزيارة المرة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي يوم السبت الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الشرع "قد يأتي" إلى البيت الأبيض، عقب قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتحديدا قانون قيصر.فيما أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجاء ذلك خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة بالبحرين.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيوقع في واشنطن يوم 10 نوفمبر الجاري، اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).

