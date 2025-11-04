البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر
البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T19:10+0000
2025-11-04T19:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
دونالد ترامب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100524619_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_d4a4262887fba018c3096ccd38c9919f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وصرحت ليفيت في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول زيارة الشرع المحتملة: "أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد هنا في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، وهذا جزء من جهود الرئيس الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعيًا لتحقيق السلام".وتمثل هذه الزيارة المرة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.وفي يوم السبت الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الشرع "قد يأتي" إلى البيت الأبيض، عقب قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتحديدا قانون قيصر.فيما أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجاء ذلك خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة بالبحرين.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيوقع في واشنطن يوم 10 نوفمبر الجاري، اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب بالشرع في البيت الأبيض يوم 10 نوفمبر

19:10 GMT 04.11.2025
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.
واشنطن - سبوتنيك. وصرحت ليفيت في تصريحات للصحفيين، ردا على سؤال حول زيارة الشرع المحتملة: "أؤكد أن هذا الاجتماع سيُعقد هنا في البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، وهذا جزء من جهود الرئيس الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعيًا لتحقيق السلام".
وتمثل هذه الزيارة المرة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي يوم السبت الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الشرع "قد يأتي" إلى البيت الأبيض، عقب قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتحديدا قانون قيصر.
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن
1 نوفمبر, 15:52 GMT
فيما أعلن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، يوم الأحد الماضي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وجاء ذلك خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة بالبحرين.
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
‌‏الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الأمريكي تنفيذ "اتفاق 10 مارس" مع "قسد"
7 أكتوبر, 14:13 GMT
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيوقع في واشنطن يوم 10 نوفمبر الجاري، اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
