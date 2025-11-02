https://sarabic.ae/20251102/الشيباني-الشرع-سيزور-البيت-الأبيض-في-أوائل-نوفمبر-الجاري-1106655086.html
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، الذي يعقد حاليا في البحرين.
وتمثل هذه الزيارة المرة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيوقع في واشنطن يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
وأوضح باراك، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" بالبحرين، أن "سوريا ستنضم إلى 88 دولة في التحالف، الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة التنظيم المتطرف"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "تحولًا تاريخيًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن"، على حد قوله.
وقال الشيباني، في منتدى "حوار المنامة"، اليوم الأحد، إن "دمشق لا تسعى لمشاكل مع دول الجوار أو الغرب، وتسعى لإقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، بما في ذلك شراكة قوية مع الولايات المتحدة".
وتابع: " لا نريد أن تكون سوريا مركزًا للاستقطاب وإنما أن تكون على مسار واحد من الجميع وتقيم علاقاتها على التعاون والانفتاح"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف وزير الخارجية السوري أن "دمشق تريد الحفاظ على مسافة متساوية مع جميع الدول، وبناء علاقات تقوم على التعاون والانفتاح، مع مد يدها للحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع"، مضيفًا أن "ما تفعله إسرائيل يقوض التجربة السورية الجديدة والفريدة".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة السورية واجهت تحديات عديدة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تستسلم"، مؤكدًا التزامها بـ"تحقيق السلم الأهلي وتعزيز العدالة، مع التأكيد على أن العقوبات الدولية لم تعد مبررة".
كما شدد أسعد الشيباني على أن "القانون سيكون الأساس في التعامل مع جميع مكونات الشعب السوري"، معربًا عن فخره بالتنوع الثقافي والعرقي الذي تتميز به بلاده.