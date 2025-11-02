https://sarabic.ae/20251102/الشيباني-الشرع-سيزور-البيت-الأبيض-في-أوائل-نوفمبر-الجاري-1106655086.html

الشيباني: الشرع سيزور البيت الأبيض في أوائل نوفمبر الجاري

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال كلمة له في منتدى حوار المنامة، الذي يعقد حاليا في البحرين.وتمثل هذه الزيارة المرة الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيوقع في واشنطن يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).وأوضح باراك، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة" بالبحرين، أن "سوريا ستنضم إلى 88 دولة في التحالف، الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة التنظيم المتطرف"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل "تحولًا تاريخيًا في العلاقات بين دمشق وواشنطن"، على حد قوله.وتابع: " لا نريد أن تكون سوريا مركزًا للاستقطاب وإنما أن تكون على مسار واحد من الجميع وتقيم علاقاتها على التعاون والانفتاح"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأضاف وزير الخارجية السوري أن "دمشق تريد الحفاظ على مسافة متساوية مع جميع الدول، وبناء علاقات تقوم على التعاون والانفتاح، مع مد يدها للحلفاء والأصدقاء في المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع"، مضيفًا أن "ما تفعله إسرائيل يقوض التجربة السورية الجديدة والفريدة".كما شدد أسعد الشيباني على أن "القانون سيكون الأساس في التعامل مع جميع مكونات الشعب السوري"، معربًا عن فخره بالتنوع الثقافي والعرقي الذي تتميز به بلاده.

