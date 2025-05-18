جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل
© Photoلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو توثق اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس الماضي.
ولفت انتباه المتابعين ظهور جهاز غريب الشكل على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة الجهاز ووظيفته.
شنو الجهاز الموجود على طاولة ترامب ؟— مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 17, 2025
أول مرة يمر علي !! pic.twitter.com/gJ31mAvDe9
ما هو هذا الجهاز الذي يظهر بشكل متكرر في اجتماعات رفيعة المستوى، مثل هذا الذي كان موضوعاً أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؟ إنه ليس مجرد هاتف عادي، بل هو أداة متخصصة للاتصالات الاحترافية. لنتعرف عليه عن كثب.— فارس العمري (@fares_omarii) May 17, 2025
تابع pic.twitter.com/2bWqtgBq0j
وأشار بعض المستخدمين إلى أن الجهاز ما هو إلا وسيلة اتصال تعتمد تقنية "المكالمة الجماعية" المعروفة بـ"الكونفرنس كول".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، يظهر فيها جهاز على الطاولة أثار تساؤلات واسعة حول مهامه وسبب وجوده.— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) May 18, 2025
وأكد مراقبون أن الجهاز هو هاتف مؤتمرات متطور من طراز Cisco 8831، يعمل عبر بروتوكول الإنترنت (IP) مع نظام… pic.twitter.com/XYei9xyP6j
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، عقد اجتماع رباعيًا ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن الاجتماع تم إجراؤه عبر الإنترنت.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إن لقاءه مع الشرع كان ناجحا، واصفا إياه بأنه "شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي".
وأكد ترامب أن الشرع، يمتلك "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.