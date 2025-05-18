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https://sarabic.ae/20250518/جهاز-غامض-أمام-ترامب-في-لقائه-مع-الشرع-وابن-سلمان-يثير-الجدل-1100691536.html
جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل
جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو توثق اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، بحضور ولي العهد... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T09:14+0000
2025-05-18T09:14+0000
دونالد ترامب
أحمد الشرع
ولي العهد محمد بن سلمان
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ولفت انتباه المتابعين ظهور جهاز غريب الشكل على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة الجهاز ووظيفته.وأشار بعض المستخدمين إلى أن الجهاز ما هو إلا وسيلة اتصال تعتمد تقنية "المكالمة الجماعية" المعروفة بـ"الكونفرنس كول".وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، عقد اجتماع رباعيًا ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن الاجتماع تم إجراؤه عبر الإنترنت.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إن لقاءه مع الشرع كان ناجحا، واصفا إياه بأنه "شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي".وأكد ترامب أن الشرع، يمتلك "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
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دونالد ترامب, أحمد الشرع, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دونالد ترامب, أحمد الشرع, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

جهاز غامض أمام ترامب في لقائه مع الشرع وابن سلمان يثير الجدل

09:14 GMT 18.05.2025
© Photoلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
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تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو توثق اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس الماضي.
ولفت انتباه المتابعين ظهور جهاز غريب الشكل على الطاولة أمام الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع، ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول طبيعة الجهاز ووظيفته.
وأشار بعض المستخدمين إلى أن الجهاز ما هو إلا وسيلة اتصال تعتمد تقنية "المكالمة الجماعية" المعروفة بـ"الكونفرنس كول".
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، عقد اجتماع رباعيًا ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن الاجتماع تم إجراؤه عبر الإنترنت.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله إن لقاءه مع الشرع كان ناجحا، واصفا إياه بأنه "شخص رائع، شاب جذاب وقوي البنية، وله ماض قوي".
وأكد ترامب أن الشرع، يمتلك "فرصة حقيقية" للحفاظ على وحدة سوريا، في ظل بحث الولايات المتحدة الأمريكية، إمكانية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.
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