توم براك: من المرجح أن يزور الشرع واشنطن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، واشنطن. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكر التلفزيون السوري، مساء اليوم السبت، أن تصريحات براك جاءت خلال مؤتمر صحفي على هامش "حوار المنامة" في البحرين، وهو المؤتمر العالمي السنوي للأمن والجغرافيا السياسية. أوضح توم براك أنه "من المحتمل أن تنضم سوريا خلال الزيارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا.وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على تعبئة الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء ما تبقى من العقوبات على سوريا، محذرًا من أن الإبقاء عليها قد يعرقل الحكومة الجديدة التي يعتبرها العمود الفقري في الاستراتيجية الإقليمية الجديدة.بعد قرابة عام على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا ألغى معظم العقوبات الأمريكية، لكن قانون "قيصر"، الرمز الأكبر للعقوبات، لا يزال يقف كحاجز اقتصادي.وفي منشور على منصة "إكس"، كان وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعيًا إلى إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار في البلاد.وداخل الكونغرس، تتصاعد الجهود لإلغاء العقوبات، حيث يعمل مسؤولو البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة على حشد الدعم. وأجرى براك اتصالات مباشرة مع كبار المشرعين الجمهوريين، سعيا لدفع التعافي الاقتصادي لسوريا.

