توم براك: لبنان دولة فاشلة وعليها حصر السلاح سريعا

تابعنا عبر
أكد المبعوث الأمريكي توم براك، أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل".
ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بالدولة الفاشلة، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.
وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".
كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان، أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".
وقفة تضامنية نفذها تجمع بلدات الجنوب أمام مبنى محافظة النبطية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
أمس, 13:09 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، القضاء على عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم في وقت سابق اليوم منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.
وزعم أن "أنشطة العنصر الإرهابي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".
واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).
وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت، الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
أمس, 12:00 GMT
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن قوة إسرائيلية توغلت لمسافة كيلومتر واحد، باتجاه مبنى بلدية بليدا في جنوب لبنان، حيث قامت بقتل موظف كان يبيت داخل المبنى لتعود وتنسحب في ساعات الفجر.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
