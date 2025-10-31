https://sarabic.ae/20251031/علي-فياض-التصعيد-الإسرائيلي-يستهدف-إخضاع-لبنان-لاتفاقية-أمنية-وموقف-الرئيس-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1106593656.html

علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح

علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي فياض، أن "العدو الإسرائيلي يضغط على لبنان ويصعّد ميدانيًا وسياسيًا بالتعاون مع الأمريكيين بهدف إخضاعه للشروط...

وعلى هامش الوقفة التضامنية التي نفذها "تجمع بلدات الجنوب" أمام مبنى محافظة النبطية دعمًا لبلدية بليدا بعد التوغل الإسرائيلي الأخير، قال فياض في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر ليس واردًا في الحسابات اللبنانية. لا يكفي أن نركن فقط إلى المواجهة السياسية في وجه هذا التوحش الإسرائيلي".وتابع فياض: "نحن بحاجة إلى تضامن وطني شامل، فحق الدفاع عن النفس والسيادة لا يسقط بذريعة اختلال موازين القوى. واجبنا أن نتصدى مهما تكن تداعيات التصدي".وكان "تجمع بلدات الجنوب" نفّذ اليوم وقفة تضامنية أمام مبنى محافظة النبطية تأييدًا لبلدية بليدا، بمشاركة عشرات رؤساء البلديات، واتحاد البلديات، والمخاتير، وشخصيات سياسية. وجاءت الوقفة احتجاجًا على التوغل الإسرائيلي الذي شهدته بليدا ليل أمس، وأسفر عن مقتل أحد العاملين داخل مبنى البلدية أثناء نومه.وألقى رئيس اتحاد بلديات الشقيف- النبطية خالد بدر الدين، كلمة دعا فيها إلى "توحيد الموقف الداخلي خلف قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجيش اللبناني ردع أي عدوان جديد على الأراضي المحررة"، مؤكدًا أن "هذه جريمة حرب تستوجب تحرك الحكومة اللبنانية أمام المحكمة الدولية والمجتمع الدولي لمحاسبة العدو".من جهتها، قالت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك: "لبنان الملتزم بكل تعهداته يواجه يوميًا خروقات إسرائيلية متكررة واعتداءات على أراضيه وشعبه"، مشددة على أن "المجتمع الدولي مطالب بسماع صوت لبنان، فيما لا يقصر فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة في إيصال هذا الصوت إلى المحافل الدولية".وختم هاشم بالقول: "المجتمع الدولي ودول الميكانيزم أمام مسؤولية تاريخية، وعليهم تحمل نتائج أي تصعيد قد تشهده المرحلة المقبلة".

