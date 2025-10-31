علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي فياض، أن "العدو الإسرائيلي يضغط على لبنان ويصعّد ميدانيًا وسياسيًا بالتعاون مع الأمريكيين بهدف إخضاعه للشروط... 31.10.2025
لبنان
تصعيد عسكري
الجنوب اللبناني
إسرائيل
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
وعلى هامش الوقفة التضامنية التي نفذها "تجمع بلدات الجنوب" أمام مبنى محافظة النبطية دعمًا لبلدية بليدا بعد التوغل الإسرائيلي الأخير، قال فياض في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر ليس واردًا في الحسابات اللبنانية. لا يكفي أن نركن فقط إلى المواجهة السياسية في وجه هذا التوحش الإسرائيلي".وتابع فياض: "نحن بحاجة إلى تضامن وطني شامل، فحق الدفاع عن النفس والسيادة لا يسقط بذريعة اختلال موازين القوى. واجبنا أن نتصدى مهما تكن تداعيات التصدي".وكان "تجمع بلدات الجنوب" نفّذ اليوم وقفة تضامنية أمام مبنى محافظة النبطية تأييدًا لبلدية بليدا، بمشاركة عشرات رؤساء البلديات، واتحاد البلديات، والمخاتير، وشخصيات سياسية. وجاءت الوقفة احتجاجًا على التوغل الإسرائيلي الذي شهدته بليدا ليل أمس، وأسفر عن مقتل أحد العاملين داخل مبنى البلدية أثناء نومه.وألقى رئيس اتحاد بلديات الشقيف- النبطية خالد بدر الدين، كلمة دعا فيها إلى "توحيد الموقف الداخلي خلف قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجيش اللبناني ردع أي عدوان جديد على الأراضي المحررة"، مؤكدًا أن "هذه جريمة حرب تستوجب تحرك الحكومة اللبنانية أمام المحكمة الدولية والمجتمع الدولي لمحاسبة العدو".من جهتها، قالت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك: "لبنان الملتزم بكل تعهداته يواجه يوميًا خروقات إسرائيلية متكررة واعتداءات على أراضيه وشعبه"، مشددة على أن "المجتمع الدولي مطالب بسماع صوت لبنان، فيما لا يقصر فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة في إيصال هذا الصوت إلى المحافل الدولية".وختم هاشم بالقول: "المجتمع الدولي ودول الميكانيزم أمام مسؤولية تاريخية، وعليهم تحمل نتائج أي تصعيد قد تشهده المرحلة المقبلة".
لبنان
الجنوب اللبناني
إسرائيل
لبنان, تصعيد عسكري, الجنوب اللبناني, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, تصعيد عسكري, الجنوب اللبناني, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح

13:09 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 31.10.2025)
عبد القادر الباي
حصري
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي فياض، أن "العدو الإسرائيلي يضغط على لبنان ويصعّد ميدانيًا وسياسيًا بالتعاون مع الأمريكيين بهدف إخضاعه للشروط الإسرائيلية، وبالتحديد ما يتصل بالمفاوضات المباشرة وصولًا إلى فرض اتفاقية أمنية".
وعلى هامش الوقفة التضامنية التي نفذها "تجمع بلدات الجنوب" أمام مبنى محافظة النبطية دعمًا لبلدية بليدا بعد التوغل الإسرائيلي الأخير، قال فياض في حديث لـ"سبوتنيك": "هذا الأمر ليس واردًا في الحسابات اللبنانية. لا يكفي أن نركن فقط إلى المواجهة السياسية في وجه هذا التوحش الإسرائيلي".
وأضاف: "الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم أمس هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وإذا جرت متابعته وتطويره فسيشكل مرحلة جديدة في مواجهة الأعمال العدائية الإسرائيلية، ويعزز صلابة الموقف اللبناني في التصدي للتهديدات".
وتابع فياض: "نحن بحاجة إلى تضامن وطني شامل، فحق الدفاع عن النفس والسيادة لا يسقط بذريعة اختلال موازين القوى. واجبنا أن نتصدى مهما تكن تداعيات التصدي".
وكان "تجمع بلدات الجنوب" نفّذ اليوم وقفة تضامنية أمام مبنى محافظة النبطية تأييدًا لبلدية بليدا، بمشاركة عشرات رؤساء البلديات، واتحاد البلديات، والمخاتير، وشخصيات سياسية. وجاءت الوقفة احتجاجًا على التوغل الإسرائيلي الذي شهدته بليدا ليل أمس، وأسفر عن مقتل أحد العاملين داخل مبنى البلدية أثناء نومه.
وألقى رئيس اتحاد بلديات الشقيف- النبطية خالد بدر الدين، كلمة دعا فيها إلى "توحيد الموقف الداخلي خلف قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجيش اللبناني ردع أي عدوان جديد على الأراضي المحررة"، مؤكدًا أن "هذه جريمة حرب تستوجب تحرك الحكومة اللبنانية أمام المحكمة الدولية والمجتمع الدولي لمحاسبة العدو".
من جهتها، قالت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك: "لبنان الملتزم بكل تعهداته يواجه يوميًا خروقات إسرائيلية متكررة واعتداءات على أراضيه وشعبه"، مشددة على أن "المجتمع الدولي مطالب بسماع صوت لبنان، فيما لا يقصر فخامة رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة في إيصال هذا الصوت إلى المحافل الدولية".
بدوره، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم في تصريح لـ"سبوتنيك": "موقف رئيس الجمهورية، موقف متقدم يبنى عليه"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "قد تستمر في تصعيدها خصوصًا بعد إعلان لجنة الميكانيزم عن خطوات أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة".

وختم هاشم بالقول: "المجتمع الدولي ودول الميكانيزم أمام مسؤولية تاريخية، وعليهم تحمل نتائج أي تصعيد قد تشهده المرحلة المقبلة".
