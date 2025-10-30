https://sarabic.ae/20251030/تعليقا-على-طلب-الرئيس-اللبناني-لقائد-الجيش-التصدي-للتوغل-الإسرائيلي-حزب-الله-يدعو-لدعم-الجيش--1106559337.html

تعليقا على طلب الرئيس اللبناني لقائد الجيش التصدي للتوغل الإسرائيلي: "حزب الله" يدعو لدعم الجيش

تعليقا على طلب الرئيس اللبناني لقائد الجيش التصدي للتوغل الإسرائيلي: "حزب الله" يدعو لدعم الجيش

ثمّن "حزب الله" اللبناني موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بطلب مواجهة التوغلات الإسرائيلية، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني بكل الإمكانيات لتعزيز قدراته... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وأدان الحزب في بيان له العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن "توغلات العدو وانتهاكه للسيادة الوطنية وحرمة المواطنين تتواصل دون اكتراث بالاتفاقات والقوانين الدولية".وأشار البيان إلى اقتحام الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مبنى بلدية بليدا وإعدام الموظف إبراهيم سلامة "بدم بارد"، لافتاً إلى أن هذا العدوان جاء مباشرة بعد زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان وترؤسها اجتماعات لجنة "الميكانيزم". وشدد على أن استمرار الجرائم الإسرائيلية "يستلزم موقفاً وطنياً موحداً وصلباً من الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية"، مؤكداً ضرورة دعم الجيش بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية، اتخاذ الحكومة خطوات سياسية ودبلوماسية لحماية المواطنين والمصالح الوطنية ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات "اليونيفيل" بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ مواقف رادعة لوقف العدوان. وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم). ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

