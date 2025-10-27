https://sarabic.ae/20251027/مصر-التصعيد-الإسرائيلي-في-لبنان-يستوجب-تحركا-إقليميا-لوقفه-1106444682.html
مصر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه
مصر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه
أكد السفير المصري في بيروت علاء موسى، أنه ناقش، خلال لقائه مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ملف حصر السلاح بيد الدولة. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T12:39+0000
2025-10-27T12:39+0000
2025-10-27T12:40+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094557791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8cf02c0cc141bcf9ffe09d9171a7907.jpg
وقال السفير المصري في بيروت، خلال مؤتمر صحفي، إن "اللقاء كان مهمًا وشكل فرصة لمناقشة تقييم القاهرة للتطورات الإقليمية"، مشددا على دعم مصر جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في لبنان، وأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه.وأوضح أن "المحادثات تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة"، مشيرًا إلى أنه "استمع من الرئيس عون إلى الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضمان حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وموقفها من الانخراط في مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية نهائية لمسألة الخروقات على الحدود".وأضاف السفير المصري أنه "نقل إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيد القاهرة دعمها الكامل والواضح للخطوات التي يتخذها لبنان"، مشددًا على أن مصر تمتلك القدرة والإرادة لتقديم المساندة في هذا المجال، وأنها تبذل قصارى جهدها لخروج لبنان من الأزمة الحالية".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
مصر: التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه
12:39 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 12:40 GMT 27.10.2025)
أكد السفير المصري في بيروت علاء موسى، أنه ناقش، خلال لقائه مع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال السفير المصري في بيروت، خلال مؤتمر صحفي، إن "اللقاء كان مهمًا وشكل فرصة لمناقشة تقييم القاهرة للتطورات الإقليمية"، مشددا على دعم مصر جهود الرئيس اللبناني لتعزيز الاستقرار في لبنان، وأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان يستوجب تحركا إقليميا لوقفه.
وأوضح أن "المحادثات تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان، ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة"، مشيرًا إلى أنه "استمع من الرئيس عون إلى الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لضمان حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وموقفها من الانخراط في مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية نهائية لمسألة الخروقات على الحدود".
وأضاف السفير المصري أنه "نقل إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيد القاهرة دعمها الكامل والواضح للخطوات التي يتخذها لبنان"، مشددًا على أن مصر تمتلك القدرة والإرادة لتقديم المساندة في هذا المجال، وأنها تبذل قصارى جهدها لخروج لبنان من الأزمة الحالية".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".