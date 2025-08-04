https://sarabic.ae/20250804/السيسي-يؤكد-دعم-مصر-لسيادة-لبنان-ورفضها-القاطع-لأي-انتهاكات-تمس-سيادته-1103368773.html
السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة لبنان ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس سيادته
السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة لبنان ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس سيادته
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، "حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية"، مشيرة أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة.وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، مجددا الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان.كما شدد على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني.وأشار البيان المصري إلى أن "الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة"، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع".وأكد الزعيمان على "الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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https://sarabic.ae/20250519/السيسي-لعون-مصر-تواصل-مساعيها-لدفع-إسرائيل-نحو-الانسحاب-من-لبنان-1100732483.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي يؤكد دعم مصر لسيادة لبنان ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس سيادته
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، "حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين".
وأفادت الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية"، مشيرة أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة.
وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، مجددا الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان.
كما شدد على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني.
وأشار البيان المصري إلى أن "الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة"، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع".
وأكد الزعيمان على "الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".