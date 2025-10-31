https://sarabic.ae/20251031/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-منسوبة-لجوزيف-عون-بشأن-اعتداء-بليدا-1106589514.html

الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات منسوبة لجوزيف عون بشأن الاعتداء على بليدا

الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات منسوبة لجوزيف عون بشأن الاعتداء على بليدا

سبوتنيك عربي

أصدرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، توضيحا جاء فيه أن "موقف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، من الاعتداء الإسرائيلي على بلدة بليدا صدر أمس الخميس، عبر مكتب... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T10:25+0000

2025-10-31T10:25+0000

2025-10-31T10:35+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508132_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_768be6be680cc3072b3ef55a0ca0e122.jpg

وأوضحت الرئاسة في بيان أن "بعض المواقف المنسوبة لعون، والتي تناولتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، لم تصدر عنه"، مؤكدة أن "موقفه الوحيد حول الحادث جاء عقب لقاء مع قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل".وكان تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية نسب للرئيس اللبناني، جوزيف عون، تصريحات عن استيائه من حادث الاعتداء الإسرائيلي على قرية بليدا واقتحامها، مؤكدا أن ما حصل "لا يمكن أن يمر مرور الكرام" وأن دور الجيش يتجاوز حصرية السلاح لضمان تطبيق القرار 1701، محذرا من السكوت على مثل هذه التطورات.وأصدر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أمس الخميس، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا.وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت، اليوم الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن قوة إسرائيلية توغلت لمسافة كيلومتر واحد، باتجاه مبنى بلدية بليدا في جنوب لبنان، حيث قامت بقتل موظف كان يبيت داخل المبنى لتعود وتنسحب في ساعات الفجر.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القوات اللبنانية دخلت إلى محيط مبنى بلدية القرية الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية. واستدعى الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-اللبناني-لرئيس-المخابرات-المصرية-نرحب-بأي-جهد-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-وإعادة-الاستقرار-1106479929.html

https://sarabic.ae/20251011/بعد-العدوان-الإسرائيلي-عون-يتساءل-عن-تعويض-غزة-في-لبنان-1105867219.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن