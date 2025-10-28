https://sarabic.ae/20251028/الرئيس-اللبناني-لرئيس-المخابرات-المصرية-نرحب-بأي-جهد-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-وإعادة-الاستقرار-1106479929.html

الرئيس اللبناني لرئيس المخابرات المصرية: نرحب بأي جهد لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار

استقبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن محمود رشاد والوفد المرافق، بحضور المدير العام للأمن...

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، فقد "تناول اللقاء الملفات الأمنية والعسكرية وسبل تعزيز التنسيق بين بيروت والقاهرة، إضافة إلى بحث الأوضاع في الجنوب اللبناني وغزة، وإمكانية البناء على أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ لتوسيعها بما يشمل دعم الاستقرار في لبنان".ونقل رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، إلى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تحيات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو الاستقرار، مؤكدا استعداد مصر للمساهمة في تثبيت الأمن في الجنوب ودعم لبنان في مختلف المجالات، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لرئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان، موجها تحياته إلى "الرئيس المصري، ومؤكدا ترحيبه بأي جهد مصري يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى ربوع الجنوب".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".

