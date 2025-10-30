https://sarabic.ae/20251030/بعد-توغل-إسرائيلي-ومقتل-مواطن-الجيش-اللبناني-يدخل-بليدا-جنوبي-البلاد-1106544745.html
بعد توغل إسرائيلي ومقتل مواطن... الجيش اللبناني يدخل "بليدا" جنوبي البلاد
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية. 30.10.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
واستدعى الجيش اللبناني، تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن قوة إسرائيلية توغلت لمسافة كيلومتر واحد، باتجاه مبنى بلدية بليدا في جنوب لبنان، حيث قامت بقتل موظف كان يبيت داخل المبنى لتعود وتنسحب في ساعات الفجر.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن القوات اللبنانية، دخلت إلى محيط مبنى بلدية القرية الذي كانت تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.
واستدعى الجيش اللبناني، تعزيزات عسكرية للانضمام إلى القوة التابعة له، والتي انتقلت إلى محيط منطقة الاقتحام الإسرائيلي.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.