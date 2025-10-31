عربي
نواف سلام: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح واقعا لا تراجع فيه
نواف سلام: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أصبح واقعا لا تراجع فيه
11:26 GMT 31.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، موضحًا أنه أصبح واقعا لا تراجع فيه.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، عن نواف سلام، بشأن القلق من الوضع الأمني في ملف حصر السلاح، أن "هناك قرار اتخذ وقدّم لنا الجيش خطّة للتنفيذ وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد لتقرير جديد من قائد الجيش ولا تراجع عن حصر السلاح".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
في توقيت خطير... إسرائيل تجري مناورات على حدود لبنان
19 أكتوبر, 07:46 GMT
وذكر سلام أن لبنان يشهد تصعيدا إسرائيليا وبأن بلاده تعمل بكل جهدها عن طريق "الميكانيزم" وعلاقاتها بالعالم العربي والدولي لحشد كل إمكاناتها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية.
وقال نواف سلام: "اتخذنا خطوات جدية في ما يخص السلاح في المخيمات الفلسطينية وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة من السلاح الثقيل وهذا مسار مستمر لم ننته منه بعد".
يشار إلى أنه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام "التزام لبنان بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، داعيًا إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال استقباله في السرايا الحكومية رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "ميكانيزم"، الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، والوفد المرافق، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
وخلال اللقاء، استعرض كليرفيلد جهود تفعيل اجتماعات اللجنة، التي أصبحت دورية، بهدف "تثبيت وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان"، وأشار إلى "التنسيق المستمر مع الجانب اللبناني لضمان استقرار الوضع في المنطقة".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
و‌اشنطن تحذر: إسرائيل قد تتحرك عسكريا إذا لم ينزع لبنان سلاح "حزب الله"
20 أكتوبر, 09:18 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
