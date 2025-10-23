عربي
أمساليوم
بث مباشر
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، "التزام لبنان بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، داعيًا إسرائيل إلى... 23.10.2025
جاء ذلك خلال استقباله في السرايا الحكومية رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "ميكانيزم"، الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، والوفد المرافق، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.وخلال اللقاء، استعرض كليرفيلد جهود تفعيل اجتماعات اللجنة، التي أصبحت دورية، بهدف "تثبيت وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان"، وأشار إلى "التنسيق المستمر مع الجانب اللبناني لضمان استقرار الوضع في المنطقة".وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددًا من المناطق في البقاع شرقي لبنان. وأضاف البيان أن "حزب الله استخدم المعسكر المستهدف بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل".وتابع: "تخزين الوسائل القتالية ووجود هذه البنى التحتية الإرهابية إلى جانب إجراء عناصر حزب الله تدريبات عسكرية ضد دولة إسرائيل تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا مواصلته العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي. وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
سلام: بلادنا ملتزمة بحصر السلاح جنوب الليطاني وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، "التزام لبنان بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام"، داعيًا إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة"، على حد قوله.
جاء ذلك خلال استقباله في السرايا الحكومية رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "ميكانيزم"، الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت كيث هانيغان، والوفد المرافق، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.
وخلال اللقاء، استعرض كليرفيلد جهود تفعيل اجتماعات اللجنة، التي أصبحت دورية، بهدف "تثبيت وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان"، وأشار إلى "التنسيق المستمر مع الجانب اللبناني لضمان استقرار الوضع في المنطقة".
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد فصيل في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددًا من المناطق في البقاع شرقي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم بنى تحتية عسكرية داخل موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية إرهابية داخل موقع عسكري للحزب في منطقة شربين في شمال لبنان".
وأضاف البيان أن "حزب الله استخدم المعسكر المستهدف بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل".
في توقيت خطير... إسرائيل تجري مناورات على حدود لبنان
وتابع: "تخزين الوسائل القتالية ووجود هذه البنى التحتية الإرهابية إلى جانب إجراء عناصر حزب الله تدريبات عسكرية ضد دولة إسرائيل تشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا مواصلته العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، كان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "القوات الإسرائيلية ستبقى موجودة في منطقة عازلة بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي لضمان حماية مستوطنات الشمال".
