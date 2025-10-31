بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
قبل عام، في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، هزّت غارة إسرائيلية بلدة الصرفند الساحلية جنوبي لبنان، مستهدفة مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق. في لحظات معدودة، تحوّل المنزل إلى ركام هامد.
كانت الغارة من بين أكثر الهجمات دموية خلال تلك الفترة، إذ أسفرت عن مقتل 14 شخصا، بينهم خمسة أطفال وخمس نساء وأربعة رجال، وأدت إلى محو عائلة كاملة من السجلات الحياتية، باستثناء طفل واحد. كتب له القدر النجاة.
في ساعات الليل المتأخرة، ومع تصاعد الدخان وأصوات سيارات الإسعاف، بدأت فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين بين الركام، لم يكن أحد يتوقع أن ينبض قلب بعد هذا الدمار، لكن بعد خمس عشرة ساعة من البحث المتواصل، دوّى نداء الأمل بين رجال الإسعاف: "هناك طفل حي!".
الطفل هو علي محمد خليفة، الناجي الوحيد من عائلته التي قضت بالكامل في الغارة والده محمد، ووالدته منى، وشقيقته الصغيرة نور، وجدته وجده، حين أُخرج من تحت الأنقاض، كان جسده الصغير مغطى بالغبار، بين ذراعي جدته التي احتضنته حتى لحظة استشهادها.
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
شهادات من الميدان
يروي حسين خليفة، أحد المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، تفاصيل تلك الليلة لوكالة "سبوتنيك": "الغارة حصلت في الليل، كنا في نقطة الإسعاف التابعة لمستشفى علاء الدين عندما وردنا بلاغ عن غارة قوية في منطقة الصرفند، وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".
وأضاف: "عندما وصلنا إلى المكان، كان المشهد مؤلمًا جدًا. عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض، وأشلاء متفرقة في محيط الموقع المستهدف، بينهم أطفال وبالغين".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
وتابع: "في اليوم التالي، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أي بعد نحو خمس عشرة ساعة من الغارة، عثرنا على الطفل علي خليفة حيًا، كان لا يزال ينبض بالأمل".
بدوره، يصف حبيب يونس، وهو أيضًا مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، اللحظة التي تبيّن فيها أن الطفل لا يزال حيًا، فيقول: "عندما وصلنا إلى مكان الغارة، وجدنا الجدة تحتضن حفيدها، لكنها كانت قد استُشهدت. حملنا الطفل سريعًا إلى سيارة الإسعاف، واعتقدنا أنه فارق الحياة".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
ويضيف: "لكن ونحن في طريقنا إلى المستشفى، بدأ الطفل يظهر حركات خفيفة، فأبلغنا السائق، الذي بدوره تواصل مع المستشفى ليجهّزوا لاستقباله، وبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض، كتب الله له النجاة، بينما استشهدت جدته. كان مشهدًا صعبًا للغاية، أثّر فينا جميعًا، حيث بقينا في الميدان حتى انتهاء عمليات الإنقاذ. والحمد لله، الطفل نجا.. نسأل الله الرحمة للشهداء".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
أما بسام خروبي، قائد القطاع السادس في كشافة الرسالة الإسلامية، فيصف كيف تلقى خبر نجاة الطفل بينما كان يشارك في دفن والده: "بينما كنت أشارك في دفن والد الطفل، وردني اتصال من الشباب في موقع الغارة، سمعت صوت أحدهم يقول: "الأخ مصطفى وجد الطفل... الطفل حي!".
وأضاف: "لم أصدق في البداية، وقلت: "كيف حي بعد كل ما جرى؟، كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى، مشيئته أن يبقى لهذا الشهيد نسل من بعده. تحولت دموع الحزن التي كنا نذرفها على الشهداء إلى دموع فرح، بعدما علمنا أن الطفل ما زال على قيد الحياة".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
عام على المجزرة: علي يبدأ حياة جديدة
بعد عام على تلك الليلة الدامية، تغيّرت تفاصيل كثيرة، إلا أن ذكرى الغارة لا تزال محفورة في وجدان الصرفند وأهلها.
الطفل علي خليفة، الذي كان آنذاك في الثانية من عمره، تعافى تدريجيًا من إصاباته البليغة في الرأس والوجه، ومن فقدان يده، وبدأ هذا العام عامه الدراسي الأول، يعيش اليوم مع عمه علي نمر خليفة، الذي تبناه بعد رحيل والديه، في منزل يضم جميع أفراد العائلة المتبقين.
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
يقول العم: "كانت الساعة تقارب التاسعة مساءً، أنهينا العشاء، ونزلت ابنة أختي إلى أهلها في الطابق السفلي. جلست على الكنبة لأشرب القهوة مع العائلة، وفجأة سمعنا صوت صاروخ قوي جدًا. في تلك اللحظة، عمّ الظلام وشعرت أنني أطير في الهواء. كنت في الطابق الثالث، وسقطت مع العائلة بالكامل تحت الركام. بدأنا نصرخ لبعضنا البعض حتى وصلت فرق الإسعاف وأنقذونا".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
وأضاف: "في اليوم التالي، أثناء دفن الشهداء، أخبروني أن علي ما زال حيًا. قلت حينها: سبحان الله، هذه حكمة الله.. أبقى لنا شيئًا من ريحة أخي"، وأردف: "من تلك اللحظة، اعتبرت علي كأحد أولادي، بعد عام على الحادثة، وبالرغم من الإصابات البليغة، تحسنت حالته كثيرًا والحمد لله، بدأ عامه الدراسي الأول هذا العام، ويعيش معنا أنا وأخواتي وعماته، ما تبقّى من هذه العائلة الكبيرة التي فقدت معظم أفرادها".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
وأكد أن "علي واعٍ لما حدث، ويعرف تمامًا من فقد أحيانًا، حين يتأثر، يسأل عن والده ويبكي، ويطلب أن يرسل له رسالة صوتية أو يتحدث إليه كأنه لا يزال حيًا. في الذكرى السنوية للمجزرة، تأثر كثيرًا.. ما زال يحمل في داخله وجع الفقد".
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
ذاكرة مفتوحة على الألم والأمل
بعد عامٍ على المجزرة، يعيش علي خليفة بين عماته وأعمامه، في منزل واحد جمع ما تبقى من العائلة، تبدو ملامحه اليوم أكثر طمأنينة، لكن في عينيه ما زالت تسكن ذكرى تلك الليلة التي غيّرت حياته إلى الأبد، نجا علي من الموت، إلا أن قصته تبقى شاهدة على واحدة من أكثر المآسي إيلامًا في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة.