بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/بعد-خمس-عشرة-ساعة-تحت-الأنقاض-قصة-نجاة-الطفل-علي-خليفة-من-غارة-الصرفند-جنوبي-لبنان--1106562342.html
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
قبل عام، في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، هزّت غارة إسرائيلية بلدة الصرفند الساحلية جنوبي لبنان، مستهدفة مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق. في لحظات معدودة،... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T12:00+0000
2025-10-31T12:03+0000
لبنان
الجنوب الليناني
غارة إسرائيلية
طفل
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f55ebcaaba3ffac374d9329aba66b0ab.jpg
كانت الغارة من بين أكثر الهجمات دموية خلال تلك الفترة، إذ أسفرت عن مقتل 14 شخصا، بينهم خمسة أطفال وخمس نساء وأربعة رجال، وأدت إلى محو عائلة كاملة من السجلات الحياتية، باستثناء طفل واحد. كتب له القدر النجاة.الطفل هو علي محمد خليفة، الناجي الوحيد من عائلته التي قضت بالكامل في الغارة والده محمد، ووالدته منى، وشقيقته الصغيرة نور، وجدته وجده، حين أُخرج من تحت الأنقاض، كان جسده الصغير مغطى بالغبار، بين ذراعي جدته التي احتضنته حتى لحظة استشهادها.شهادات من الميدانيروي حسين خليفة، أحد المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، تفاصيل تلك الليلة لوكالة "سبوتنيك": "الغارة حصلت في الليل، كنا في نقطة الإسعاف التابعة لمستشفى علاء الدين عندما وردنا بلاغ عن غارة قوية في منطقة الصرفند، وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".وتابع: "في اليوم التالي، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أي بعد نحو خمس عشرة ساعة من الغارة، عثرنا على الطفل علي خليفة حيًا، كان لا يزال ينبض بالأمل".ويضيف: "لكن ونحن في طريقنا إلى المستشفى، بدأ الطفل يظهر حركات خفيفة، فأبلغنا السائق، الذي بدوره تواصل مع المستشفى ليجهّزوا لاستقباله، وبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض، كتب الله له النجاة، بينما استشهدت جدته. كان مشهدًا صعبًا للغاية، أثّر فينا جميعًا، حيث بقينا في الميدان حتى انتهاء عمليات الإنقاذ. والحمد لله، الطفل نجا.. نسأل الله الرحمة للشهداء".أما بسام خروبي، قائد القطاع السادس في كشافة الرسالة الإسلامية، فيصف كيف تلقى خبر نجاة الطفل بينما كان يشارك في دفن والده: "بينما كنت أشارك في دفن والد الطفل، وردني اتصال من الشباب في موقع الغارة، سمعت صوت أحدهم يقول: "الأخ مصطفى وجد الطفل... الطفل حي!".عام على المجزرة: علي يبدأ حياة جديدةبعد عام على تلك الليلة الدامية، تغيّرت تفاصيل كثيرة، إلا أن ذكرى الغارة لا تزال محفورة في وجدان الصرفند وأهلها.الطفل علي خليفة، الذي كان آنذاك في الثانية من عمره، تعافى تدريجيًا من إصاباته البليغة في الرأس والوجه، ومن فقدان يده، وبدأ هذا العام عامه الدراسي الأول، يعيش اليوم مع عمه علي نمر خليفة، الذي تبناه بعد رحيل والديه، في منزل يضم جميع أفراد العائلة المتبقين.يقول العم: "كانت الساعة تقارب التاسعة مساءً، أنهينا العشاء، ونزلت ابنة أختي إلى أهلها في الطابق السفلي. جلست على الكنبة لأشرب القهوة مع العائلة، وفجأة سمعنا صوت صاروخ قوي جدًا. في تلك اللحظة، عمّ الظلام وشعرت أنني أطير في الهواء. كنت في الطابق الثالث، وسقطت مع العائلة بالكامل تحت الركام. بدأنا نصرخ لبعضنا البعض حتى وصلت فرق الإسعاف وأنقذونا".وأضاف: "في اليوم التالي، أثناء دفن الشهداء، أخبروني أن علي ما زال حيًا. قلت حينها: سبحان الله، هذه حكمة الله.. أبقى لنا شيئًا من ريحة أخي"، وأردف: "من تلك اللحظة، اعتبرت علي كأحد أولادي، بعد عام على الحادثة، وبالرغم من الإصابات البليغة، تحسنت حالته كثيرًا والحمد لله، بدأ عامه الدراسي الأول هذا العام، ويعيش معنا أنا وأخواتي وعماته، ما تبقّى من هذه العائلة الكبيرة التي فقدت معظم أفرادها".ذاكرة مفتوحة على الألم والأملبعد عامٍ على المجزرة، يعيش علي خليفة بين عماته وأعمامه، في منزل واحد جمع ما تبقى من العائلة، تبدو ملامحه اليوم أكثر طمأنينة، لكن في عينيه ما زالت تسكن ذكرى تلك الليلة التي غيّرت حياته إلى الأبد، نجا علي من الموت، إلا أن قصته تبقى شاهدة على واحدة من أكثر المآسي إيلامًا في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة.
لبنان
الجنوب الليناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02852c4ad45eb8c53a2ce4286222cc86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب الليناني, غارة إسرائيلية, طفل, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب الليناني, غارة إسرائيلية, طفل, تقارير سبوتنيك, حصري

بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان

12:00 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 12:03 GMT 31.10.2025)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
قبل عام، في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، هزّت غارة إسرائيلية بلدة الصرفند الساحلية جنوبي لبنان، مستهدفة مبنى سكنيا مؤلفا من ثلاثة طوابق. في لحظات معدودة، تحوّل المنزل إلى ركام هامد.
كانت الغارة من بين أكثر الهجمات دموية خلال تلك الفترة، إذ أسفرت عن مقتل 14 شخصا، بينهم خمسة أطفال وخمس نساء وأربعة رجال، وأدت إلى محو عائلة كاملة من السجلات الحياتية، باستثناء طفل واحد. كتب له القدر النجاة.
في ساعات الليل المتأخرة، ومع تصاعد الدخان وأصوات سيارات الإسعاف، بدأت فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين بين الركام، لم يكن أحد يتوقع أن ينبض قلب بعد هذا الدمار، لكن بعد خمس عشرة ساعة من البحث المتواصل، دوّى نداء الأمل بين رجال الإسعاف: "هناك طفل حي!".
الطفل هو علي محمد خليفة، الناجي الوحيد من عائلته التي قضت بالكامل في الغارة والده محمد، ووالدته منى، وشقيقته الصغيرة نور، وجدته وجده، حين أُخرج من تحت الأنقاض، كان جسده الصغير مغطى بالغبار، بين ذراعي جدته التي احتضنته حتى لحظة استشهادها.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

شهادات من الميدان

يروي حسين خليفة، أحد المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، تفاصيل تلك الليلة لوكالة "سبوتنيك": "الغارة حصلت في الليل، كنا في نقطة الإسعاف التابعة لمستشفى علاء الدين عندما وردنا بلاغ عن غارة قوية في منطقة الصرفند، وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".
وأضاف: "عندما وصلنا إلى المكان، كان المشهد مؤلمًا جدًا. عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض، وأشلاء متفرقة في محيط الموقع المستهدف، بينهم أطفال وبالغين".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وتابع: "في اليوم التالي، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، أي بعد نحو خمس عشرة ساعة من الغارة، عثرنا على الطفل علي خليفة حيًا، كان لا يزال ينبض بالأمل".
بدوره، يصف حبيب يونس، وهو أيضًا مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية، اللحظة التي تبيّن فيها أن الطفل لا يزال حيًا، فيقول: "عندما وصلنا إلى مكان الغارة، وجدنا الجدة تحتضن حفيدها، لكنها كانت قد استُشهدت. حملنا الطفل سريعًا إلى سيارة الإسعاف، واعتقدنا أنه فارق الحياة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
ويضيف: "لكن ونحن في طريقنا إلى المستشفى، بدأ الطفل يظهر حركات خفيفة، فأبلغنا السائق، الذي بدوره تواصل مع المستشفى ليجهّزوا لاستقباله، وبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض، كتب الله له النجاة، بينما استشهدت جدته. كان مشهدًا صعبًا للغاية، أثّر فينا جميعًا، حيث بقينا في الميدان حتى انتهاء عمليات الإنقاذ. والحمد لله، الطفل نجا.. نسأل الله الرحمة للشهداء".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
أما بسام خروبي، قائد القطاع السادس في كشافة الرسالة الإسلامية، فيصف كيف تلقى خبر نجاة الطفل بينما كان يشارك في دفن والده: "بينما كنت أشارك في دفن والد الطفل، وردني اتصال من الشباب في موقع الغارة، سمعت صوت أحدهم يقول: "الأخ مصطفى وجد الطفل... الطفل حي!".

وأضاف: "لم أصدق في البداية، وقلت: "كيف حي بعد كل ما جرى؟، كانت معجزة من الله سبحانه وتعالى، مشيئته أن يبقى لهذا الشهيد نسل من بعده. تحولت دموع الحزن التي كنا نذرفها على الشهداء إلى دموع فرح، بعدما علمنا أن الطفل ما زال على قيد الحياة".

© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

عام على المجزرة: علي يبدأ حياة جديدة

بعد عام على تلك الليلة الدامية، تغيّرت تفاصيل كثيرة، إلا أن ذكرى الغارة لا تزال محفورة في وجدان الصرفند وأهلها.
الطفل علي خليفة، الذي كان آنذاك في الثانية من عمره، تعافى تدريجيًا من إصاباته البليغة في الرأس والوجه، ومن فقدان يده، وبدأ هذا العام عامه الدراسي الأول، يعيش اليوم مع عمه علي نمر خليفة، الذي تبناه بعد رحيل والديه، في منزل يضم جميع أفراد العائلة المتبقين.
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
يقول العم: "كانت الساعة تقارب التاسعة مساءً، أنهينا العشاء، ونزلت ابنة أختي إلى أهلها في الطابق السفلي. جلست على الكنبة لأشرب القهوة مع العائلة، وفجأة سمعنا صوت صاروخ قوي جدًا. في تلك اللحظة، عمّ الظلام وشعرت أنني أطير في الهواء. كنت في الطابق الثالث، وسقطت مع العائلة بالكامل تحت الركام. بدأنا نصرخ لبعضنا البعض حتى وصلت فرق الإسعاف وأنقذونا".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأضاف: "في اليوم التالي، أثناء دفن الشهداء، أخبروني أن علي ما زال حيًا. قلت حينها: سبحان الله، هذه حكمة الله.. أبقى لنا شيئًا من ريحة أخي"، وأردف: "من تلك اللحظة، اعتبرت علي كأحد أولادي، بعد عام على الحادثة، وبالرغم من الإصابات البليغة، تحسنت حالته كثيرًا والحمد لله، بدأ عامه الدراسي الأول هذا العام، ويعيش معنا أنا وأخواتي وعماته، ما تبقّى من هذه العائلة الكبيرة التي فقدت معظم أفرادها".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأكد أن "علي واعٍ لما حدث، ويعرف تمامًا من فقد أحيانًا، حين يتأثر، يسأل عن والده ويبكي، ويطلب أن يرسل له رسالة صوتية أو يتحدث إليه كأنه لا يزال حيًا. في الذكرى السنوية للمجزرة، تأثر كثيرًا.. ما زال يحمل في داخله وجع الفقد".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
بعد خمس عشرة ساعة تحت الأنقاض... قصة نجاة الطفل علي خليفة من غارة الصرفند جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

ذاكرة مفتوحة على الألم والأمل

بعد عامٍ على المجزرة، يعيش علي خليفة بين عماته وأعمامه، في منزل واحد جمع ما تبقى من العائلة، تبدو ملامحه اليوم أكثر طمأنينة، لكن في عينيه ما زالت تسكن ذكرى تلك الليلة التي غيّرت حياته إلى الأبد، نجا علي من الموت، إلا أن قصته تبقى شاهدة على واحدة من أكثر المآسي إيلامًا في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала