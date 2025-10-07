https://sarabic.ae/20251007/الرئيس-السوري-يبحث-مع-المبعوث-الأمريكي-تنفيذ-اتفاق-10-مارس-مع-قسد-1105728374.html

‌‏الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الأمريكي تنفيذ "اتفاق 10 مارس" مع "قسد"

‌‏الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الأمريكي تنفيذ "اتفاق 10 مارس" مع "قسد"

استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في دمشق، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك وقائد القيادة المركزية الأمريكية... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن لقاء الشرع مع باراك وكوبر كان بحضور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، حسين السلامة.وأفادت الوكالة بأنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة السورية، وسبل دعم العملية السياسية وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من شهر مارس/آذار الماضي، بما يصون وحدة الأراضي السورية وسيادتها.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الاثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.واتهمت "قسد" فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، ما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.

