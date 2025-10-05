https://sarabic.ae/20251005/إلغاء-عطلة-6-أكتوبر-الشرع-يصدر-مرسوما-جديدا-يحدد-الإجازات-الرسمية-في-سوريا-1105646938.html

إلغاء عطلة 6 أكتوبر.. الشرع يصدر مرسوما جديدا يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

إلغاء عطلة 6 أكتوبر.. الشرع يصدر مرسوما جديدا يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

أخبار السويداء

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a58e10e6f511d9e01050801d8a05bf8.jpg

وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعدّ عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يُصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تُحدد تواريخها بدقة في المرسوم.وكان الشرع قد أكد، اليوم الأحد، أن "سوريا استطاعت، خلال أشهر قليلة، تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة"، على حد قوله.وأشار الشرع، خلال تفقده سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية بدائرة دمشق، إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد".وأوضح أن "بناء سوريا مسؤولية جماعية، تتطلب مساهمة جميع السوريين".وتجري في سوريا، اليوم الأحد، انتخابات برلمانية لأول مرة، منذ رحيل حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وستنتخب الهيئات الناخبة 140 نائبا من أصل 210 أعضاء في البرلمان، بينما يُعيّن الرئيس الانتقالي 70 نائبا.وفي نهاية يوليو/ تموز 2025، استلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، الذي أدخل تغييرات جوهرية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد البرلمان من 150 إلى 210 مقاعد، مع تخصيص 20% على الأقل للنساء.وفي أغسطس/ آب 2025، وفي ظل التصعيد في محافظة السويداء جنوبي سوريا، قرر الشرع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

