إلغاء عطلة 6 أكتوبر.. الشرع يصدر مرسوما جديدا يحدد الإجازات الرسمية في سوريا
أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا حمل الرقم 188 لعام 2025، يحدد فيه الإجازات والأعياد الرسمية في سوريا، مع إلغاء عدد من العطلات التي كانت سارية سابقًا.
وشمل المرسوم إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 (حرب تشرين)، التي كانت تُعدّ عطلة وطنية رسمية، وعطلة عيد الشهداء في 6 مايو/أيار، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين على يد الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.
وحدد المرسوم الأعياد الرسمية التي يستحق العاملون في القطاع العام، الخاضعون للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، الحصول على إجازة بأجر كامل خلالها، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، وهي كالتالي:
- عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام.
- عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام.
- رأس السنة الهجرية: يوم واحد.
- المولد النبوي الشريف: يوم واحد.
- رأس السنة الميلادية: 1 يناير، يوم واحد.
- عيد الميلاد لجميع الطوائف المسيحية: 25 ديسمبر، يوم واحد.
- عيد الأم: 21 مارس، يوم واحد.
- عيد الجلاء: 17 أبريل، يوم واحد.
- عيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية: يوم واحد.
- عيد الفصح للطوائف المسيحية الغربية: يوم واحد.
- عيد العمال: 1 مايو، يوم واحد.
- عيد التحرير: 8 ديسمبر، يوم واحد.
- عيد الثورة السورية: 18 مارس، يوم واحد.
ونص المرسوم على مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، والتي تنظم استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها العمل خلال الأعياد. كما يُصدر بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد التي لم تُحدد تواريخها بدقة في المرسوم.
26 سبتمبر, 20:50 GMT
وألغى المرسوم العمل بالمرسوم السابق رقم (474) لعام 2004 وتعديلاته، وأي نصوص تتعارض مع مضمونه.
وكان الشرع قد أكد، اليوم الأحد، أن "سوريا استطاعت، خلال أشهر قليلة، تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة"، على حد قوله.
وأشار الشرع، خلال تفقده سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية بدائرة دمشق، إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد".
وأضاف الشرع أن "هناك العديد من القوانين المعلقة، التي تحتاج إلى تصويت لدفع عجلة البناء والازدهار"، مؤكدًا أن "متابعة الحكومة ستستمر لضمان الشفافية والمساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح أن "بناء سوريا مسؤولية جماعية، تتطلب مساهمة جميع السوريين".
وتجري في سوريا، اليوم الأحد، انتخابات برلمانية لأول مرة، منذ رحيل حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
24 سبتمبر, 05:29 GMT
وستنتخب الهيئات الناخبة 140 نائبا من أصل 210 أعضاء في البرلمان، بينما يُعيّن الرئيس الانتقالي 70 نائبا.
وفي نهاية يوليو/ تموز 2025، استلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، الذي أدخل تغييرات جوهرية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد البرلمان من 150 إلى 210 مقاعد، مع تخصيص 20% على الأقل للنساء.
وفي أغسطس/ آب 2025، وفي ظل التصعيد في محافظة السويداء جنوبي سوريا، قرر الشرع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.
