https://sarabic.ae/20250926/الشرع-التقيت-عظماء-العالم-في-نيويورك-وجميعهم-يقدرون-ما-وصلت-إليه-سوريا-1105312838.html
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية، مؤكدا أن هناك إجماع عالمي على... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T20:50+0000
2025-09-26T20:50+0000
2025-09-26T20:50+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
ولفت الشرع، إلى أنه التقى بعظماء العالم وساسته في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جميعهم قدروا ما فعل الشعب السوري وما وصل إليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة.وأوضح أن حواراته مع قادة الدول أكدت رفض دعوات تقسيم سوريا، مضيفا: "وحدة الشعب واجب لا مفر منه وأساس لإعادة بنائها تحت ظل القانون".وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا ليمنح دمشق فرصة للنمو للمضي قدما.وفي الشهر نفسه، أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي"سويفت".يذكر أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على سوريا منذ 2011، تسبب في محاصرة اقتصاد البلاد، حتى بدأت الدول الغربية في رفع العقوبات عن دمشق عقب سقوط حكومة الأسد وتولي أحمد الشرع، رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية.
https://sarabic.ae/20250630/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-برفع-العقوبات-عن-سوريا-ودمشق-تعلق-1102234294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية، مؤكدا أن هناك إجماع عالمي على أهمية وحدة سوريا واستقرارها.
ولفت الشرع، إلى أنه التقى بعظماء العالم وساسته في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جميعهم قدروا ما فعل الشعب السوري وما وصل إليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة.
وأوضح أن حواراته مع قادة الدول أكدت رفض دعوات تقسيم سوريا، مضيفا: "وحدة الشعب واجب لا مفر منه وأساس لإعادة بنائها تحت ظل القانون".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا ليمنح دمشق فرصة للنمو للمضي قدما.
وفي الشهر نفسه، أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي"سويفت".
يذكر أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على سوريا
منذ 2011، تسبب في محاصرة اقتصاد البلاد، حتى بدأت الدول الغربية في رفع العقوبات عن دمشق عقب سقوط حكومة الأسد وتولي أحمد الشرع، رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية.