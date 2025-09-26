عربي
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
الشرع: التقيت عظماء العالم في نيويورك وجميعهم يقدرون ما وصلت إليه سوريا
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن رفع العقوبات عن سوريا ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية، مؤكدا أن هناك إجماع عالمي على أهمية وحدة سوريا واستقرارها.
ولفت الشرع، إلى أنه التقى بعظماء العالم وساسته في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جميعهم قدروا ما فعل الشعب السوري وما وصل إليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة.
وأوضح أن حواراته مع قادة الدول أكدت رفض دعوات تقسيم سوريا، مضيفا: "وحدة الشعب واجب لا مفر منه وأساس لإعادة بنائها تحت ظل القانون".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا ليمنح دمشق فرصة للنمو للمضي قدما.
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق تعلق
30 يونيو, 20:30 GMT
وفي الشهر نفسه، أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية إعادة ربط النظام المالي السوري بالنظام المالي العالمي"سويفت".
يذكر أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على سوريا منذ 2011، تسبب في محاصرة اقتصاد البلاد، حتى بدأت الدول الغربية في رفع العقوبات عن دمشق عقب سقوط حكومة الأسد وتولي أحمد الشرع، رئاسة سوريا للمرحلة الانتقالية.
