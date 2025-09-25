https://sarabic.ae/20250925/4-رسائل-يوجهها-الشرع-من-نيويورك-هل-نشهد-تحولا-في-المنطقة-أم-يطغى-الانقسام-الداخلي؟---1105233678.html
4 رسائل يوجهها الشرع من نيويورك... هل نشهد تحولا في المنطقة أم يطغى الانقسام الداخلي؟
4 رسائل يوجهها الشرع من نيويورك... هل نشهد تحولا في المنطقة أم يطغى الانقسام الداخلي؟
ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، خطابا ضمن فعاليات الدورة الـ80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط متابعة واسعة داخل دمشق وخارجها،
واجتمع مؤيدون ومعارضون أمام مبنى الأمم المتحدة، في لحظة عكست انقساما داخليا، لكنها جسّدت في الوقت نفسه رغبة سوريا في تقديم نفسها كدولة جديدة.وحمل خطاب الشرع تصريحات نارية، طالت ملفات الداخل السوري، ورسمت ملامح تموضع إقليمي جديد في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، من غزة إلى الخليج، ومن القاهرة إلى واشنطن.1- عودة سوريا إلى الساحة الدوليةغابت سوريا عن هذا المحفل منذ عام 1967، حين ألقى الرئيس نور الدين الأتاسي، آخر خطاب باسمها. وكانت عودة الشرع إلى المنصة الأممية إشارة إلى رغبة دمشق في استعادة شرعيتها الدولية وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي.2- بداية سوريا الجديدةفي الداخل السوري، بدت اللحظة وكأنها إعادة إحياء للهوية الوطنية بعد سنوات من الحرب والانقسامات. أما في الخارج فقد تجمع مئات السوريين لمتابعة الكلمة. بعضهم وصفها بأنها "بداية سوريا الجديدة"، فيما شدد آخرون على أهميتها باعتبارها إعلانًا عن انتهاء حقبة "الأسدين".3- وعود بالمحاسبة وصياغة هوية جديدةلم يكتف الشرع بالحديث عن السلام، بل أرسل إشارات قوية حول المحاسبة، متعهدًا أمام المجتمع الدولي بملاحقة كل من "تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".4- إسرائيل في مرمى الرسائل السوريةوجّه الشرع رسائل مباشرة إلى إسرائيل، حيث وصفها بأنها "دولة بلا حدود سياسية أو جغرافية"، دولة تعيش حالة من العدوان المستمر وتتناقض بين صورتها كضحية أمام الغرب وسلوكها كقوة متنمرة في الشرق.هذه الإشارة تعكس رغبة دمشق في إعادة التموضع ضمن جبهة تفضح سياسات تل أبيب، وفي الوقت نفسه تعزز تحالفاتها الإقليمية.ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.الشرع يلقي كلمة تاريخية في الأمم المتحدةالشرع يحذر الجميع: تقسيم سوريا سيؤذي دول الجوار
4 رسائل يوجهها الشرع من نيويورك... هل نشهد تحولا في المنطقة أم يطغى الانقسام الداخلي؟
ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأربعاء، خطابا ضمن فعاليات الدورة الـ80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط متابعة واسعة داخل دمشق وخارجها، لتتفتح أمام السوريين نافذة جديدة نحو العالم بعد عقود من العزلة الدولية.
واجتمع مؤيدون ومعارضون أمام مبنى الأمم المتحدة، في لحظة عكست انقساما داخليا، لكنها جسّدت في الوقت نفسه رغبة سوريا في تقديم نفسها كدولة جديدة.
وحمل خطاب الشرع تصريحات نارية، طالت ملفات الداخل السوري، ورسمت ملامح تموضع إقليمي جديد في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، من غزة إلى الخليج، ومن القاهرة إلى واشنطن.
1- عودة سوريا إلى الساحة الدولية
غابت سوريا عن هذا المحفل منذ عام 1967، حين ألقى الرئيس نور الدين الأتاسي، آخر خطاب باسمها. وكانت عودة الشرع إلى المنصة الأممية إشارة إلى رغبة دمشق في استعادة شرعيتها الدولية
وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي.
الاحتفالات التي شهدتها دمشق، من إطلاق الألعاب النارية إلى الأهازيج الشعبية، جسدت شعورا جماعيا بأن سوريا تعود إلى المسرح العالمي ليس كدولة منبوذة، بل كطرف يريد أن يعرّف بنفسه من جديد.
في الداخل السوري، بدت اللحظة وكأنها إعادة إحياء للهوية الوطنية بعد سنوات من الحرب والانقسامات. أما في الخارج فقد تجمع مئات السوريين لمتابعة الكلمة. بعضهم وصفها بأنها "بداية سوريا الجديدة"، فيما شدد آخرون على أهميتها باعتبارها إعلانًا عن انتهاء حقبة "الأسدين".
ومع ذلك، لم تخل الصورة من توترات، فقد خرجت مظاهرات معارضة بالتزامن مع الكلمة، وحدثت مناوشات مع المؤيدين، في مشهد عكس أن التصدعات الداخلية لم تمح بعد.
3- وعود بالمحاسبة وصياغة هوية جديدة
لم يكتف الشرع بالحديث عن السلام، بل أرسل إشارات قوية حول المحاسبة،
متعهدًا أمام المجتمع الدولي بملاحقة كل من "تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".
هذا التعهد يفتح بابًا على ملف حساس يتعلق بالعدالة الانتقالية وحقوق الضحايا.
4- إسرائيل في مرمى الرسائل السورية
وجّه الشرع رسائل مباشرة إلى إسرائيل
، حيث وصفها بأنها "دولة بلا حدود سياسية أو جغرافية"، دولة تعيش حالة من العدوان المستمر وتتناقض بين صورتها كضحية أمام الغرب وسلوكها كقوة متنمرة في الشرق.
هذه الإشارة تعكس رغبة دمشق في إعادة التموضع ضمن جبهة تفضح سياسات تل أبيب، وفي الوقت نفسه تعزز تحالفاتها الإقليمية.
ويجتمع قادة العالم في نيويورك،
في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.