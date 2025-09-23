عربي
مشاهد ولحظات مميزة من زيارة الشرع إلى واشنطن
مشاهد ولحظات مميزة من زيارة الشرع إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
لأول مرة بعد نحو 60 عاما، يشارك رئيس سوري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في دورتها الـ80.
مشاهد ولحظات مميزة من زيارة الشرع إلى واشنطن

13:50 GMT 23.09.2025
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo
لأول مرة بعد نحو 60 عاما، يشارك رئيس سوري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في دورتها الـ80.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل".
وأوضحت أن "الشرع والشيباني، سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، فضلا عن إجرائهما لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة".

1- العلاقات السورية الأمريكية

وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف الشرع عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
نتنياهو: هناك تقدم بالمحادثات مع سوريا لكن الأمر ما زال بعيد المنال
21 سبتمبر, 11:29 GMT

2- المفاوضات بين سوريا وإسرائيل

كشف الشرع أن "مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، عن "وجود تقدم بالمفاوضات مع سوريا"، منوّهًا إلى أن "الأمر لا يزال بعيد المنال".
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته
18 سبتمبر, 17:18 GMT
وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".

3- الشرع: اسألوا روبيو

أعلن تومي بيغوت، النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التقى أمس الاثنين، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لمناقشة الأولويات الأمريكية في البلاد.
وأكد روبيو، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال اللقاء، على "الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق هذا العام، بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري".
ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الإمارات تعلق على إعلان سوريا التوصل لخارطة طريق لحل الأزمة في السويداء
18 سبتمبر, 06:33 GMT

4- جدل حول الكرسي... ذكاء أم تواضع

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالجالية السورية المقيمة في أمريكا، وسط تصفيق حار من الحضور، وطلب الشرع كرسيا مشابها للكرسي للذي يجلس عليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اللقاء، الأمر الذي أثار جدلًا، حيث اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواضعًا من الشرع، فيما رأى آخرون به "دهاءا سياسيا" على اعتبار كرسي الشيباني أعلى من كرسي الشرع.

5- أعداء سابقا... والآن على طاولة واحدة يتحاورون

التقى الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، والذي كان قد رصد 10 ملايين دولار، مكافأة لمن يساعده في اعتقال "أبو محمد الجولاني"، في نيويورك بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
21 سبتمبر, 11:07 GMT

وبدأ بتريوس جلسته مع الشرع بممازحته باللغة العربية: "السلام عليكم سيادة الرئيس"، مضيفًا: "عندك الكثير من المعجبين وأنا واحد منهم !!".

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرفع علم بلاده على السفارة السورية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في واشنطن... فيديو
20 سبتمبر, 05:50 GMT
وقال الشرع خلال مشاركته في قمة "كونكورديا بنيويورك"، إن "نجاح التهدئة مع إسرائيل والتزامها بما يتم الاتفاق عليه ربما يفتح الباب أمام تطور المفاوضات"، مؤكدًا أن سياسة بلاده "أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول وألا تكون مصدر تهديد لأحد".
وأضاف الشرع أن "إسرائيل ما زالت تحتل الجولان وتتغلغل في الأراضي السورية، لكننا نسعى لتجنب الحرب لأن البلاد بمرحلة بناء"، داعيًا إسرائيل إلى "الانسحاب من الأراضي السورية"، متسائلًا: "هل لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية؟".
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا
إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة
