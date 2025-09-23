https://sarabic.ae/20250923/مشاهد-ولحظات-مميزة-من-زيارة-الشرع-إلى-واشنطن-1105151244.html
لأول مرة بعد نحو 60 عاما، يشارك رئيس سوري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في دورتها الـ80.
لأول مرة بعد نحو 60 عاما، يشارك رئيس سوري في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في دورتها الـ80.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل".
وأوضحت أن "الشرع والشيباني، سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، فضلا عن إجرائهما لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة".
1- العلاقات السورية الأمريكية
وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف الشرع عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا
، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
2- المفاوضات بين سوريا وإسرائيل
كشف الشرع
أن "مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق، عن "وجود تقدم بالمفاوضات مع سوريا"، منوّهًا إلى أن "الأمر لا يزال بعيد المنال".
وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
أعلن تومي بيغوت، النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التقى أمس الاثنين، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لمناقشة الأولويات الأمريكية في البلاد.
وأكد روبيو
، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال اللقاء، على "الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق هذا العام، بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري".
4- جدل حول الكرسي... ذكاء أم تواضع
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالجالية السورية المقيمة في أمريكا، وسط تصفيق حار من الحضور، وطلب الشرع كرسيا مشابها للكرسي للذي يجلس عليه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال اللقاء، الأمر الذي أثار جدلًا، حيث اعتبره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواضعًا من الشرع
، فيما رأى آخرون به "دهاءا سياسيا" على اعتبار كرسي الشيباني أعلى من كرسي الشرع.
5- أعداء سابقا... والآن على طاولة واحدة يتحاورون
التقى الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، والذي كان قد رصد 10 ملايين دولار، مكافأة لمن يساعده في اعتقال "أبو محمد الجولاني"، في نيويورك بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وبدأ بتريوس جلسته مع الشرع بممازحته باللغة العربية: "السلام عليكم سيادة الرئيس"، مضيفًا: "عندك الكثير من المعجبين وأنا واحد منهم !!".
وقال الشرع خلال مشاركته في قمة "كونكورديا بنيويورك"، إن "نجاح التهدئة مع إسرائيل والتزامها بما يتم الاتفاق عليه ربما يفتح الباب أمام تطور المفاوضات"، مؤكدًا أن سياسة بلاده "أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول وألا تكون مصدر تهديد لأحد".
وأضاف الشرع أن "إسرائيل ما زالت تحتل الجولان وتتغلغل في الأراضي السورية، لكننا نسعى لتجنب الحرب لأن البلاد بمرحلة بناء"، داعيًا إسرائيل إلى "الانسحاب من الأراضي السورية"، متسائلًا: "هل لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية؟".