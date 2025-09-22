https://sarabic.ae/20250922/وزير-الخارجية-الأمريكي-يلتقي-بالشرع-لبحث-أولويات-واشنطن-في-سوريا--1105144302.html
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى، اليوم الاثنين، مع الرئيس السوري للمرحلة... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:47+0000
2025-09-22T19:47+0000
2025-09-22T19:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وأكد روبيو، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال اللقاء، على الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري. وكان الشرع قد قال، أمس الأحد، إن العالم "خذل سوريا" في السابق، لكنه دعا إلى تقديم الدعم لها اليوم، مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة بناء مستقبلها.وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، أن السلطات السورية نجحت في "إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" من المنطقة وفق تعبيره، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة لاستعادة الاستقرار". وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
https://sarabic.ae/20250922/الشرع-يصف-قصف-القصر-الجمهوري-من-قبل-إسرائيل-بأنه-إعلان-حرب-1105137290.html
https://sarabic.ae/20250919/إعلام-ترامب-يخطط-للقاء-الشرع-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105041054.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا
19:47 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 19:48 GMT 22.09.2025)
أعلن النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى، اليوم الاثنين، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لمناقشة الأولويات الأمريكية في البلاد.
وأكد روبيو
، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية،
خلال اللقاء، على الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري.
كما تناول اللقاء، وفقا لبيغوت، جهود مكافحة الإرهاب المستمرة، والبحث عن الأمريكيين المفقودين، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل وسوريا لتحقيق أمن إقليمي أوسع.
وكان الشرع
قد قال، أمس الأحد، إن العالم "خذل سوريا" في السابق، لكنه دعا إلى تقديم الدعم لها اليوم، مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة بناء مستقبلها.
وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، أن السلطات السورية نجحت في "إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" من المنطقة وفق تعبيره، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة لاستعادة الاستقرار".
وأكد الشرع أن أولويته هي تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة
، كشف عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.