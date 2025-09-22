عربي
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى، اليوم الاثنين، مع الرئيس السوري للمرحلة... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:47+0000
2025-09-22T19:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وأكد روبيو، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال اللقاء، على الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري. وكان الشرع قد قال، أمس الأحد، إن العالم "خذل سوريا" في السابق، لكنه دعا إلى تقديم الدعم لها اليوم، مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة بناء مستقبلها.وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، أن السلطات السورية نجحت في "إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" من المنطقة وفق تعبيره، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة لاستعادة الاستقرار". وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالشرع لبحث أولويات واشنطن في سوريا

19:47 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 19:48 GMT 22.09.2025)
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo
أعلن النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التقى، اليوم الاثنين، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لمناقشة الأولويات الأمريكية في البلاد.
وأكد روبيو، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، خلال اللقاء، على الفرصة المتاحة أمام سوريا لبناء دولة مستقرة ومستقلة، بعد الإعلان التاريخي الذي أدلى به الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام بشأن تخفيف العقوبات على الشعب السوري.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
الشرع يصف قصف القصر الجمهوري من قبل إسرائيل بأنه "إعلان حرب"
16:48 GMT
كما تناول اللقاء، وفقا لبيغوت، جهود مكافحة الإرهاب المستمرة، والبحث عن الأمريكيين المفقودين، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل وسوريا لتحقيق أمن إقليمي أوسع.
وكان الشرع قد قال، أمس الأحد، إن العالم "خذل سوريا" في السابق، لكنه دعا إلى تقديم الدعم لها اليوم، مؤكداً أن بلاده تسعى لإعادة بناء مستقبلها.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة
19 سبتمبر, 15:21 GMT
وأضاف الشرع، في تصريحات نقلتها "العربية نت"، أن السلطات السورية نجحت في "إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله" من المنطقة وفق تعبيره، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة لاستعادة الاستقرار".
وأكد الشرع أن أولويته هي تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، مشدداً على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لذلك.
وفي سياق زيارته إلى الولايات المتحدة، كشف عن خططه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمناقشة العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن ترمب "اتخذ خطوات كبيرة" تجاه سوريا، دون الخوض في تفاصيل هذه الخطوات.
