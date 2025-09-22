https://sarabic.ae/20250922/الشرع-يصف-قصف-القصر-الجمهوري-من-قبل-إسرائيل-بأنه-إعلان-حرب-1105137290.html

الشرع يصف قصف القصر الجمهوري من قبل إسرائيل بأنه "إعلان حرب"

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إن بلاده "تعرضت للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية منذ تولي النظام الحالي السلطة في دمشق"،... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الشرع، في كلمة ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "محادثات أمنية متقدمة جارية مع إسرائيل"، معربًا عن أمله في أن تضمن هذه المفاوضات احترام سيادة سوريا وتخفيف المخاوف الأمنية لدى الجانب الإسرائيلي.وأوضح أن "المرحلة الأولى تركز على اتفاقيات أمنية، مع إمكانية مناقشة أي مخاوف إسرائيلية عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن الغضب الداخلي والدولي يؤثر على موقف بلاده تجاه "اتفاقات أبراهام".واعتبر الشرع، أن "معظم اتفاقيات السلام مع إسرائيل أُبرمت بين أنظمة حكم وليس بين الشعوب، مشددًا على ضرورة تقييم اتفاقيات أبراهام إلى جانب اتفاقيات السلام السابقة التي جرت في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات وملك الأردن الراحل الحسين بن طلال".من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن وجود تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري ؤ أحمد الشرع، أول أمس الجمعة، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في العاصمة دمشق، يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.

