المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-غير-بيدرسن-يقدم-استقالته-1104997850.html
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T17:18+0000
2025-09-18T17:18+0000
أخبار سوريا اليوم
غير بيدرسون
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097048213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2699d57aed72a097fa0b1b346af1dbb5.jpg
وأكد بيدرسن، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة برغبته في التنحي، مشيراً إلى أن أنطونيو غوتيريش قد قبل طلبه.وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوة التالية التي سيتخذها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين خلف لبيدرسن.وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين. كما عمل بيدرسن منسقا أمميا خاصا في لبنان (2007 — 2008) والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى جنوب لبنان (2005 — 2007). وعمل مديرا لدائرة آسيا والمحيط الهادئ في قسم الشؤون السياسية في الخارجية النرويجية. كما كان بيدرسن، في عام 1993 ضمن الفريق النرويجي لمفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول، عام 2018 أنه سيترك، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.
https://sarabic.ae/20250529/الرئيس-اللبناني-بحثنا-مع-بيدرسون-ملف-الحدود-مع-سوريا-وعودة-النازحين-1101109952.html
https://sarabic.ae/20241214/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يرد-على-ما-إذا-كان-سقوط-نظام-بشار-الأسد-وراءه-صفقة-إقليمية-أو-دولية-1095794449.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097048213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1869ec901dc264bd18aa8d294329b10f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, غير بيدرسون, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار سوريا اليوم, غير بيدرسون, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته

17:18 GMT 18.09.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
 المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها الصراعات والحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأكد بيدرسن، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة برغبته في التنحي، مشيراً إلى أن أنطونيو غوتيريش قد قبل طلبه.
يأتي قرار بيدرسن ليشكل محطة جديدة في مسار الجهود الأممية لإيجاد تسوية سياسية للأزمة السورية، بعد أن واجه المبعوث المستقيل تحديات كبرى، أبرزها تعثر جولات المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية في الملف.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2025
الرئيس اللبناني: بحثنا مع بيدرسون ملف الحدود مع سوريا وعودة النازحين
29 مايو, 19:29 GMT
وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوة التالية التي سيتخذها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين خلف لبيدرسن.
وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين.

وشغل بيدرسن، مناصب دبلوماسية عدة، كان آخرها سفيرا لبلاده لدى الصين منذ 2017، وممثلا دائما لها بالأمم المتحدة منذ 2012 حتى 2017.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المبعوث الأممي إلى سوريا يرد على ما إذا كان سقوط نظام بشار الأسد وراءه صفقة إقليمية أو دولية
14 ديسمبر 2024, 19:47 GMT
كما عمل بيدرسن منسقا أمميا خاصا في لبنان (2007 — 2008) والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى جنوب لبنان (2005 — 2007). وعمل مديرا لدائرة آسيا والمحيط الهادئ في قسم الشؤون السياسية في الخارجية النرويجية.
كما كان بيدرسن، في عام 1993 ضمن الفريق النرويجي لمفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ولد الدبلوماسي في العاصمة النرويجية أوسلو في 28 أيلول/ سبتمبر 1955، وهو متزوج ولديه خمسة أطفال.

وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول، عام 2018 أنه سيترك، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала