المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يقدم استقالته

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، استقالته من منصبه بشكل غير متوقع، بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من توليه مهمة صعبة في سوريا التي أنهكتها... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد بيدرسن، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة برغبته في التنحي، مشيراً إلى أن أنطونيو غوتيريش قد قبل طلبه.وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوة التالية التي سيتخذها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين خلف لبيدرسن.وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين. كما عمل بيدرسن منسقا أمميا خاصا في لبنان (2007 — 2008) والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى جنوب لبنان (2005 — 2007). وعمل مديرا لدائرة آسيا والمحيط الهادئ في قسم الشؤون السياسية في الخارجية النرويجية. كما كان بيدرسن، في عام 1993 ضمن الفريق النرويجي لمفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول، عام 2018 أنه سيترك، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.

