لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأحد، أن "الشرع سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى".وأكدت الوكالة السورية أن "الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل".وأوضحت أنه الشرع والشيباني، سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، فضلا عن إجرائهما لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء الشرع، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة "سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، أول زعيم سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 67 عاما"، مشيرة إلى أنه سيكون هذا ثاني لقاء مباشر بين ترامب والشرع.وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في واشنطن في سبتمبر الجاري.وتشير المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار اتفاقيات "أبراهام".ويأتي الاجتماع السوري الإسرائيلي المرتقب، والذي يمثل تطورا دبلوماسيا مفاجئًا، بعد أشهر عدة من المحادثات غير الرسمية عبر قنوات خلفية بين إسرائيل وسوريا.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء 9 مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.

