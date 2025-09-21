لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/لأول-مرة-بعد-نحو-60-عاما-الرئيس-السوري-يشارك-في-أعمال-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105096254.html
لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T11:07+0000
2025-09-21T11:07+0000
إسرائيل
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9122ebcf9043c00cbc0320ca6092bb97.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأحد، أن "الشرع سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى".وأكدت الوكالة السورية أن "الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل".وأوضحت أنه الشرع والشيباني، سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، فضلا عن إجرائهما لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء الشرع، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة "سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، أول زعيم سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 67 عاما"، مشيرة إلى أنه سيكون هذا ثاني لقاء مباشر بين ترامب والشرع.وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في واشنطن في سبتمبر الجاري.وتشير المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار اتفاقيات "أبراهام".ويأتي الاجتماع السوري الإسرائيلي المرتقب، والذي يمثل تطورا دبلوماسيا مفاجئًا، بعد أشهر عدة من المحادثات غير الرسمية عبر قنوات خلفية بين إسرائيل وسوريا.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء 9 مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.
https://sarabic.ae/20250820/أحمد-الشرع-يثير-جدلا-برفضه-مصافحة-نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-فيديو-1103940814.html
https://sarabic.ae/20250708/إعلام-لقاء-مرتقب-بين-الشرع-ونتنياهو-في-واشنطن-1102503655.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099082071_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_004d7a3d2ae175e978573bfc282242fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

لأول مرة بعد نحو 60 عاما.. الرئيس السوري يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

11:07 GMT 21.09.2025
© Photo / Syrian Presidencyالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Photo / Syrian Presidency
تابعنا عبر
أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في دورتها الـ80.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأحد، أن "الشرع سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو
20 أغسطس, 07:49 GMT
وأكدت الوكالة السورية أن "الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل".
وأوضحت أنه الشرع والشيباني، سيشاركان في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، فضلا عن إجرائهما لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة.

يشار إلى أن أي رئيس سوري منذ فترة حكم الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، لم يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء الشرع، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة "سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، أول زعيم سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 67 عاما"، مشيرة إلى أنه سيكون هذا ثاني لقاء مباشر بين ترامب والشرع.
وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيلتقي بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في واشنطن في سبتمبر الجاري.
ومن المقرر أن ينعقد هذا اللقاء النادر بين قادة إسرائيل وسوريا، قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة على مستوى القمة، وفقا لما ذكرته القناة الـ24 الإسرائيلية.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار اتفاقيات "أبراهام".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
إعلام: لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن
8 يوليو, 19:17 GMT
ويأتي الاجتماع السوري الإسرائيلي المرتقب، والذي يمثل تطورا دبلوماسيا مفاجئًا، بعد أشهر عدة من المحادثات غير الرسمية عبر قنوات خلفية بين إسرائيل وسوريا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن جميع أنحاء سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة، على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء 9 مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала