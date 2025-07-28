https://sarabic.ae/20250728/فرنسا-مؤتمر-الأمم-المتحدة-خطوة-حاسمة-نحو-تسوية-عادلة-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1103139399.html

فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة خطوة حاسمة نحو تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة خطوة حاسمة نحو تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، بأن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T20:31+0000

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وأردف أن المؤتمر سيفضي إلى رؤية مشتركة بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن مبدأ حل الدولتين بات مهددا أكثر من أي وقت مضى، لكنه لا يزال السبيل الوحيد للحد من قدرات حركة حماس وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأوضح أن أحد أهداف المؤتمر هو الحصول على تعهدات من دول أوروبية تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن دولا أخرى قد تقدم على هذه الخطوة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وكانت الولايات المتحدة قد قللت، اليوم الاثنين، من أهمية المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفته بأنه "حيلة دعائية". واعتبرت الخارجية أن هذا التحرك الدبلوماسي يشكل "مكافأة للإرهاب"، كما رأت أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يقود إلى "نتائج عكسية".وكانت إسرائيل قد علقت أيضا، اليوم الاثنين، على مؤتمر "حل الدولتين" الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. وصرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن المؤتمر رغم أن بلاده والولايات المتحدة تقاطعان الحدث، بأن "هذا المؤتمر لا يُروج لحل، بل يُعمق الوهم"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية. وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، اليوم الاثنين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

https://sarabic.ae/20250728/إسرائيل-تنتقد-مؤتمر-حل-الدولتين-1103130833.html

https://sarabic.ae/20250728/واشنطن-تقلل-من-أهمية-مؤتمر-الأمم-المتحدة-لحل-الدولتين-وتصفه-بـالخدعة-الدعائية-1103138537.html

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