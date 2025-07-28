https://sarabic.ae/20250728/واشنطن-تقلل-من-أهمية-مؤتمر-الأمم-المتحدة-لحل-الدولتين-وتصفه-بـالخدعة-الدعائية-1103138537.html

واشنطن تقلل من أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين وتصفه بـ"الخدعة الدعائية"

واشنطن تقلل من أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين وتصفه بـ"الخدعة الدعائية"

سبوتنيك عربي

قللت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، من أهمية المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T19:37+0000

2025-07-28T19:37+0000

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ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، المؤتمر المقرر أن يستمر ثلاثة أيام بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، مردفة أنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية. وكانت إسرائيل قد علقت، اليوم الاثنين، على مؤتمر "حل الدولتين" الذي بدأ في وقت سابق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. وأردف: "بدلا من المطالبة بالإفراج عن الرهائن والعمل على تفكيك سلطة حماس الإرهابية، يُجري منظمو المؤتمر نقاشات منفصلة عن الواقع"، وفق تعبيره. وانطلقت أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، اليوم الاثنين، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وشدد، خلال مشاركته اليوم في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك بقيادة سعودية فرنسية، على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معتبرا أن هذا الحل هو مفتاح لاستقرار المنطقة، وفقا لقناة "العربية". وأشار الوزير إلى أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، أمنت تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم فلسطين. ودعا الوزير إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة فورا. وثمن بن فرحان إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن مؤتمر حل الدولتين يمثل محطة مفصلية نحو تنفيذ هذا الحل.

https://sarabic.ae/20250728/إسرائيل-تنتقد-مؤتمر-حل-الدولتين-1103130833.html

https://sarabic.ae/20250727/وزير-الخارجية-السعودي-سنعمل-مع-فرنسا-لتسوية-القضية-الفلسطينية-وتنفيذ-حل-الدولتين-1103083265.html

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