نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق شروط محددة
نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق شروط محددة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع سوريا لا تزال مستمرة، مؤكداً أنها تُجرى ضمن إطار شروط محددة تراعي... 24.09.2025
بنيامين نتنياهو
أخبار سوريا اليوم
الشرع
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أن من أبرز هذه الشروط: "نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، وضمان أمن وسلامة الطائفة الدرزية هناك، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية".وكان نتنياهو قد صرح، الأحد الماضي، بأن تقدماً تحقق في المحادثات الأمنية مع دمشق، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.وانتقد الشرع السياسات الإسرائيلية، متهماً تل أبيب بتهديد أمن سوريا منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، معتبراً أن هذه السياسات تتعارض مع مواقف المجتمع الدولي الداعمة لسوريا وشعبها، وقد تدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات.كما دعا الشرع، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة التهديدات، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.
نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق شروط محددة

21:41 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 21:44 GMT 24.09.2025)
© AP Photo / Nathan Howardرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع سوريا لا تزال مستمرة، مؤكداً أنها تُجرى ضمن إطار شروط محددة تراعي مصالح إسرائيل.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أن من أبرز هذه الشروط: "نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، وضمان أمن وسلامة الطائفة الدرزية هناك، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية".
ونقلت مصادر مطلعة على سير المحادثات أن سوريا، تحت ضغوط أميركية، تسعى لتسريع وتيرة التفاوض مع إسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني تأمل من خلاله استعادة أراضٍ فقدتها مؤخراً. ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن هذه الجهود لا ترقى بعد إلى مستوى التوصل إلى معاهدة سلام شاملة.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
المبعوث الأمريكي: سوريا وإسرائيل تقتربان من إبرام اتفاق "خفض التصعيد"
07:13 GMT
وكان نتنياهو قد صرح، الأحد الماضي، بأن تقدماً تحقق في المحادثات الأمنية مع دمشق، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن "سوريا تستعيد مكانتها الطبيعية بين دول العالم"، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة باتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974 مع إسرائيل.

مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟
أمس, 13:18 GMT
وانتقد الشرع السياسات الإسرائيلية، متهماً تل أبيب بتهديد أمن سوريا منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، معتبراً أن هذه السياسات تتعارض مع مواقف المجتمع الدولي الداعمة لسوريا وشعبها، وقد تدفع المنطقة إلى مزيد من التوترات والصراعات.
كما دعا الشرع، المجتمع الدولي إلى دعم بلاده في مواجهة التهديدات، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.
