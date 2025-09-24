https://sarabic.ae/20250924/تصويت-هل-تعتبر-كلمة-الشرع-في-الأمم-المتحدة-مؤشرا-على-تغير-مكانة-سوريا-على-المستوى-العالمي؟----1105213044.html
يلقي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، خطابا ضمن فعاليات الدورة الـ80 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل.يذكر أنه لم يشارك رئيس سوري منذ فترة حكم الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.برأيك، هل تعتبر كلمة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ، في الأمم المتحدة مؤشر على تغير مكانة سوريا الدولية على المستوى العالمي؟
وسيكون الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة، منذ حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967 مع إسرائيل.
ويشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر/ أيلول الجاري، برفقة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.
يذكر أنه لم يشارك رئيس سوري منذ فترة حكم الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.
برأيك، هل تعتبر كلمة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ، في الأمم المتحدة مؤشر على تغير مكانة سوريا الدولية على المستوى العالمي؟