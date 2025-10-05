https://sarabic.ae/20251005/الشرع-هناك-الكثير-من-القوانين-المعلقة-في-سوريا-بحاجة-إلى-تصويت-1105638777.html

الشرع: هناك الكثير من القوانين المعلقة في سوريا بحاجة إلى تصويت

الشرع: هناك الكثير من القوانين المعلقة في سوريا بحاجة إلى تصويت

05.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشار الشرع، خلال تفقده سير العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب الجديد في مركز المكتبة الوطنية بدائرة دمشق، إلى "أهمية هذه اللحظة التاريخية لجميع السوريين لبناء وطنهم من جديد".وأضاف الشرع أن "هناك العديد من القوانين المعلقة، التي تحتاج إلى تصويت لدفع عجلة البناء والازدهار"، مؤكدًا أن "متابعة الحكومة ستستمر لضمان الشفافية والمساءلة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضح أن "بناء سوريا مسؤولية جماعية، تتطلب مساهمة جميع السوريين".وتجري في سوريا، اليوم الأحد، انتخابات برلمانية لأول مرة، منذ رحيل حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وفي نهاية يوليو/ تموز 2025، استلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، الذي أدخل تغييرات جوهرية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد البرلمان من 150 إلى 210 مقاعد، مع تخصيص 20% على الأقل للنساء. وفي أغسطس/ آب 2025، وفي ظل التصعيد في محافظة السويداء جنوبي سوريا، قرر الشرع تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في سوريا في 15 يوليو 2024، إبان رئاسة بشار الأسد للبلاد، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، تم حلّ مجلس الشعب من قبل السلطات السورية الجديدة، ومنذ ذلك الحين، تعمل البلاد في إطار انتقالي أنشأته الحكومة السورية الانتقالية.

