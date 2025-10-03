https://sarabic.ae/20251003/أول-مرشح-منذ-1967-حاخام-يهودي-يعلن-ترشحه-لمجلس-الشعب-في-سوريا-1105583315.html
أول مرشح منذ 1967.. حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب في سوريا
وأعلن حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة، وذلك من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات"، وفقًا لوسائل إعلام سورية.وحول برنامج حملته الانتخابية، شدد حمرة على"تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وأهمية ربط أبناء الجالية اليهودية السورية في الداخل والخارج بوطنهم الأم عبر مبادرات ثقافية وتعليمية، وإعادة الاعتبار لهم كجزء أصيل من النسيج السوري الممتد عبر آلاف السنين".وأكد حمرة "ضرورة ترسيخ صورة جديدة لسوريا كبلد متسامح يقوم على التعددية والعيش المشترك، والعمل على حماية التراث الوطني بمختلف مكوناته الإسلامية والمسيحية واليهودية".كما تعهد حمرة بدعم "مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية عبر دستور عصري يساوي بين جميع السوريين، ويضمن حقوق الضحايا في إطار المصالحة الوطنية".وزار هنري حمرة، العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق، ضمن وفد من اليهود السوريين في الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو 33 عامًا على مغادرتهم سوريا، أجرى خلالها زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، ولقاءات مع الحكومة السورية، بينها لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري، الذي أكد أن "كافة الطوائف في سوريا سوف تلعب دورًا في مستقبل البلاد".وقال حمرة: "تعهدت وزارة الخارجية السورية بحماية التراث اليهودي في سوريا"، مؤكدًا أن يهود سوريا "بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة: وهذا سوف يحدث".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أعلنت موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأضاف قنوت: "أعضاء مجلس الشعب ليسوا منتخبين مباشرةً من الشعب بل من الهيئة الناخبة، لكن الشعب السوري له مشاركة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الشعب، من خلال إعطاء الحق لأبناء كل دائرة انتخابية بالطعن أمام لجنة الطعون وهي لجنة قضائية ضد أي شخص تم تعيينه من قبل اللجنة العليا كعضو في لجنة فرعية، وضد أي شخص مرشح في القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة".
أعلن الحاخام السوري الأمريكي، هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
وأعلن حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة، وذلك من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات"، وفقًا لوسائل إعلام سورية.
وقال حمرة: "أؤمن بسوريا موحدة لكل السوريين، من الحسكة إلى السويداء، ومن درعا إلى اللاذقية، ومن دمشق إلى حلب"، مؤكدًا أنه "سيستمر بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة من أجل إلغاء "قانون قيصر" من دون شروط".
وحول برنامج حملته الانتخابية، شدد حمرة على"تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وأهمية ربط أبناء الجالية اليهودية السورية
في الداخل والخارج بوطنهم الأم عبر مبادرات ثقافية وتعليمية، وإعادة الاعتبار لهم كجزء أصيل من النسيج السوري الممتد عبر آلاف السنين".
كما تضمن برنامجه الانتخابي وعودًا بالإسهام في "إعادة الإعمار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال السعي لرفع عقوبات "قانون قيصر"، وإطلاق مبادرات استثمارية بالشراكة مع رجال الأعمال من أبناء الجالية اليهودية في العالم، إضافة إلى تأسيس صناديق ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتيح فرص عمل للشباب السوريين".
وأكد حمرة "ضرورة ترسيخ صورة جديدة لسوريا كبلد متسامح يقوم على التعددية والعيش المشترك، والعمل على حماية التراث الوطني بمختلف مكوناته الإسلامية والمسيحية واليهودية".
كما تعهد حمرة بدعم "مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية عبر دستور عصري يساوي بين جميع السوريين، ويضمن حقوق الضحايا في إطار المصالحة الوطنية".
ويبلغ حمرة، من العمر 48 عامًا، وهو نجل الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك يوسف حمرة، الذي غادر سوريا عام 1992، بعد رفع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد حظر السفر على السكان اليهود، و"لم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود".
وزار هنري حمرة، العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق، ضمن وفد من اليهود السوريين في الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو 33 عامًا على مغادرتهم سوريا، أجرى خلالها زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، ولقاءات مع الحكومة السورية، بينها لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري، الذي أكد أن "كافة الطوائف في سوريا
سوف تلعب دورًا في مستقبل البلاد".
وقال حمرة: "تعهدت وزارة الخارجية السورية بحماية التراث اليهودي في سوريا"، مؤكدًا أن يهود سوريا "بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة: وهذا سوف يحدث".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا
، أعلنت موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد قنوت، رئيس اللجنة القانونية لانتخابات مجلس الشعب السوري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، بأن "انتخابات مجلس الشعب كنظام قانوني وواقعي لا تتم على أساس إثني أو ديني أو طائفي أو مذهبي، بل تتم على أساس المواطنة حصرا".
وأضاف قنوت: "أعضاء مجلس الشعب ليسوا منتخبين مباشرةً من الشعب بل من الهيئة الناخبة، لكن الشعب السوري له مشاركة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الشعب
، من خلال إعطاء الحق لأبناء كل دائرة انتخابية بالطعن أمام لجنة الطعون وهي لجنة قضائية ضد أي شخص تم تعيينه من قبل اللجنة العليا كعضو في لجنة فرعية، وضد أي شخص مرشح في القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة".