أول مرشح منذ 1967.. حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب في سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20251003/أول-مرشح-منذ-1967-حاخام-يهودي-يعلن-ترشحه-لمجلس-الشعب-في-سوريا-1105583315.html
أول مرشح منذ 1967.. حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب في سوريا
أول مرشح منذ 1967.. حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الحاخام السوري الأمريكي، هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب... 03.10.2025
وأعلن حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة، وذلك من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات"، وفقًا لوسائل إعلام سورية.وحول برنامج حملته الانتخابية، شدد حمرة على"تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وأهمية ربط أبناء الجالية اليهودية السورية في الداخل والخارج بوطنهم الأم عبر مبادرات ثقافية وتعليمية، وإعادة الاعتبار لهم كجزء أصيل من النسيج السوري الممتد عبر آلاف السنين".وأكد حمرة "ضرورة ترسيخ صورة جديدة لسوريا كبلد متسامح يقوم على التعددية والعيش المشترك، والعمل على حماية التراث الوطني بمختلف مكوناته الإسلامية والمسيحية واليهودية".كما تعهد حمرة بدعم "مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية عبر دستور عصري يساوي بين جميع السوريين، ويضمن حقوق الضحايا في إطار المصالحة الوطنية".وزار هنري حمرة، العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق، ضمن وفد من اليهود السوريين في الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو 33 عامًا على مغادرتهم سوريا، أجرى خلالها زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، ولقاءات مع الحكومة السورية، بينها لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري، الذي أكد أن "كافة الطوائف في سوريا سوف تلعب دورًا في مستقبل البلاد".وقال حمرة: "تعهدت وزارة الخارجية السورية بحماية التراث اليهودي في سوريا"، مؤكدًا أن يهود سوريا "بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة: وهذا سوف يحدث".وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أعلنت موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
أول مرشح منذ 1967.. حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب في سوريا

14:42 GMT 03.10.2025
© Sputnik . Mohammad Damourجلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية
جلسة استثنائية عقدها مجلس الشعب السوري، إيذانا بإطلاق منافسات الانتخابات الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعلن الحاخام السوري الأمريكي، هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
وأعلن حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة، وذلك من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات"، وفقًا لوسائل إعلام سورية.
وقال حمرة: "أؤمن بسوريا موحدة لكل السوريين، من الحسكة إلى السويداء، ومن درعا إلى اللاذقية، ومن دمشق إلى حلب"، مؤكدًا أنه "سيستمر بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة من أجل إلغاء "قانون قيصر" من دون شروط".
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
سوريا تحدد الـ5 من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية
21 سبتمبر, 14:46 GMT
وحول برنامج حملته الانتخابية، شدد حمرة على"تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وأهمية ربط أبناء الجالية اليهودية السورية في الداخل والخارج بوطنهم الأم عبر مبادرات ثقافية وتعليمية، وإعادة الاعتبار لهم كجزء أصيل من النسيج السوري الممتد عبر آلاف السنين".
كما تضمن برنامجه الانتخابي وعودًا بالإسهام في "إعادة الإعمار ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال السعي لرفع عقوبات "قانون قيصر"، وإطلاق مبادرات استثمارية بالشراكة مع رجال الأعمال من أبناء الجالية اليهودية في العالم، إضافة إلى تأسيس صناديق ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتيح فرص عمل للشباب السوريين".
وأكد حمرة "ضرورة ترسيخ صورة جديدة لسوريا كبلد متسامح يقوم على التعددية والعيش المشترك، والعمل على حماية التراث الوطني بمختلف مكوناته الإسلامية والمسيحية واليهودية".
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
رئيس "قانونية الانتخابات" بسوريا يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل إجراءات السباق البرلماني
29 سبتمبر, 18:09 GMT
كما تعهد حمرة بدعم "مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية عبر دستور عصري يساوي بين جميع السوريين، ويضمن حقوق الضحايا في إطار المصالحة الوطنية".

ويبلغ حمرة، من العمر 48 عامًا، وهو نجل الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك يوسف حمرة، الذي غادر سوريا عام 1992، بعد رفع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد حظر السفر على السكان اليهود، و"لم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود".

وزار هنري حمرة، العاصمة السورية دمشق، في وقت سابق، ضمن وفد من اليهود السوريين في الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو 33 عامًا على مغادرتهم سوريا، أجرى خلالها زيارات إلى مواقع تاريخية وثقافية، ولقاءات مع الحكومة السورية، بينها لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري، الذي أكد أن "كافة الطوائف في سوريا سوف تلعب دورًا في مستقبل البلاد".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية
14 سبتمبر, 13:21 GMT
وقال حمرة: "تعهدت وزارة الخارجية السورية بحماية التراث اليهودي في سوريا"، مؤكدًا أن يهود سوريا "بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة: وهذا سوف يحدث".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، أعلنت موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
سوريا تدخل الصمت الانتخابي وتحظر الإعلانات والأنشطة الإعلامية لمرشحي مجلس الشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
20 أغسطس, 18:14 GMT
وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد قنوت، رئيس اللجنة القانونية لانتخابات مجلس الشعب السوري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، بأن "انتخابات مجلس الشعب كنظام قانوني وواقعي لا تتم على أساس إثني أو ديني أو طائفي أو مذهبي، بل تتم على أساس المواطنة حصرا".
وأضاف قنوت: "أعضاء مجلس الشعب ليسوا منتخبين مباشرةً من الشعب بل من الهيئة الناخبة، لكن الشعب السوري له مشاركة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الشعب، من خلال إعطاء الحق لأبناء كل دائرة انتخابية بالطعن أمام لجنة الطعون وهي لجنة قضائية ضد أي شخص تم تعيينه من قبل اللجنة العليا كعضو في لجنة فرعية، وضد أي شخص مرشح في القوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة".
