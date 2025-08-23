https://sarabic.ae/20250823/بسبب-التحديات-الأمنية-إرجاء-انتخابات-مجلس-الشعب-في-3-محافظات-سورية-1104058055.html
"بسبب التحديات الأمنية"... إرجاء انتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات سورية
"بسبب التحديات الأمنية"... إرجاء انتخابات مجلس الشعب في 3 محافظات سورية
أفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، اليوم السبت، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة
وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على "منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد"، وأشار المرسوم كذلك إلى أن "النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".كما عرّف المرسوم "الهيئة الناخبة"، و"لجنة الطعون"، و"الدائرة الانتخابية"، و"المركز الانتخابي"، إضافة إلى صفتي "الناخب" و"المرشح".وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات، حسب التوزع السكاني.
وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
وانطلقت أمس الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على "منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد"، وأشار المرسوم كذلك إلى أن "النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد".
وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصّت المادة الأولى على أن "اللجنة العليا هي المشرفة على الانتخابات وتشكّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، في حين تتولى اللجان الفرعية تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر".
كما عرّف المرسوم "الهيئة الناخبة"، و"لجنة الطعون"، و"الدائرة الانتخابية"، و"المركز الانتخابي"، إضافة إلى صفتي "الناخب" و"المرشح".
وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات، حسب التوزع السكاني.