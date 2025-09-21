https://sarabic.ae/20250921/سوريا-تحدد-الـ5-من-أكتوبر-المقبل-موعدا-للانتخابات-التشريعية--1105102171.html
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم السبت، موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار سوريا اليوم
البرلمان
وكانت السلطات السورية قد أجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، يوم الأحد الماضي، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، أن "اللجنة الانتخابية لم تكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم السبت، موعد إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد رحيل حكومة الأسد، وذلك في 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت السلطات السورية قد أجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، يوم الأحد الماضي، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، أن "اللجنة الانتخابية لم تكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".
وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".
وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".