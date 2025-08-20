عربي
الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب
سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
صدق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على نظام انتخابي مؤقت لمجلس الشعب (البرلمان) يحظر ترشح بعض الفئات، مثل منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومن يسميهم "داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابية".
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" أن "السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري".
وأوردت الوكالة نص المرسوم الذي نص في مادته الحادية والعشرين على الشروط الواجب توافرها في أعضاء الهيئة الناخبة" المنوط بها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والتي ينحصر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضائها.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أحمد الشرع يثير جدلا برفضه مصافحة نائبة بالكونغرس الأمريكي... فيديو
07:49 GMT
ومن بين هذه الشروط :"أن يكون سوري الجنسيّة قبل تاريخ /1/أيار/2011م، ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، ألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م، لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه، ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة".
وبحسب المرسوم، فإن "المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو 210أعضاء و يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب و تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر".
طريق الحرير السوري...أوتسترادات مأجورة تربط موانئ المتوسط بالعراق وتركيا بالأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا
16:20 GMT
ومن المتوقع أن تشهد سوريا في أيلول/سبتمبر المقبل انتخابات تشريعية غير مباشرة، لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد يعيّن ثلثهم الشرع، وذلك وفق ما صرح به رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد، في 28 تموز/يوليو الماضي، حيث قال في تصريح لوكالة سانا إنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، بقيادة أحمد الشرع، قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بعد معارك مع القوات النظامية استمرت نحو 12 يوما بدأت في ريفي حلب وإدلب.
ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.
