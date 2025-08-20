https://sarabic.ae/20250820/الشرع-يصادق-على-النظام-الانتخابي-المؤقت-لمجلس-الشعب---1103968501.html

الشرع يصادق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب

صدق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على نظام انتخابي مؤقت لمجلس الشعب (البرلمان) يحظر ترشح بعض الفئات، مثل منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية،...

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" أن "السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري".ومن بين هذه الشروط :"أن يكون سوري الجنسيّة قبل تاريخ /1/أيار/2011م، ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، ألا يكون قد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م، لم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشّحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م، إلا إذا أثبت انشقاقه، ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج، ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة".ومن المتوقع أن تشهد سوريا في أيلول/سبتمبر المقبل انتخابات تشريعية غير مباشرة، لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد يعيّن ثلثهم الشرع، وذلك وفق ما صرح به رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد، في 28 تموز/يوليو الماضي، حيث قال في تصريح لوكالة سانا إنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/سبتمبر المقبل.ونهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عدة قرارات أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

