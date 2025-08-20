https://sarabic.ae/20250820/رفع-العلم-السوري-فوق-سفارة-دمشق-في-ليبيا-إيذانا-باستئناف-عملها-1103966946.html

ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "سانا" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بأن رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في ليبيا يأتي إيذانا ببدء الإجراءات العملية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها بشكل رسمي.وأوضح رئيس الوفد السوري إلى ليبيا محمد الجفال، في تصريح متلفز، أنه رفع علم بلاده على مبنى سفارة دمشق في طرابلس، تمهيدا لافتتاحها بعد إغلاق دام 13 عاما.وكانت الخارجية السورية قد أعلنت، مطلع أغسطس/آب الجاري، إرسال وفد تقني إلى ليبيا "بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين"، حيث قال الجفال: "يسعدنا أن توكل للوفد مهمة رفع علم الدولة السورية على مقر السفارة في طرابلس بعد غياب دام لأكثر من 13 عاما".وأضاف: "سنستمر في تقديم الخدمات للجالية وبعد استكمال أعمال الصيانة ستفتتح السفارة أبوابها وحول قرار الإعفاء (الليبي للسوريين) من الضرائب سيصدر قريبا جدا بحسب وزارة الخارجية الليبية".وأشار الجفال إلى أن "هناك عدد من الملفات التي تنتظر البعثة السورية في طرابلس وعلى رأسها، ملف الهجرة غير الشرعية وهو من الملفات الحساسة جدا، وعدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى متابعة قانونية طويلة نتيجة للغياب الطويل للتمثيل الرسمي لسوريا في ليبيا".ويشار إلى أن السفارة السورية أغلقت أبوابها في طرابلس منذ 2012 لاعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بـ"الثورة السورية"، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات مع دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.

