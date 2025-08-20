رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في ليبيا إيذانا باستئناف عملها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/رفع-العلم-السوري-فوق-سفارة-دمشق-في-ليبيا-إيذانا-باستئناف-عملها-1103966946.html
رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في ليبيا إيذانا باستئناف عملها
رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في ليبيا إيذانا باستئناف عملها
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T16:59+0000
2025-08-20T16:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082164645_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ba9011f532bea71632e043724ee29ffe.jpg
وأفادت وكالة "سانا" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بأن رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في ليبيا يأتي إيذانا ببدء الإجراءات العملية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها بشكل رسمي.وأوضح رئيس الوفد السوري إلى ليبيا محمد الجفال، في تصريح متلفز، أنه رفع علم بلاده على مبنى سفارة دمشق في طرابلس، تمهيدا لافتتاحها بعد إغلاق دام 13 عاما.وكانت الخارجية السورية قد أعلنت، مطلع أغسطس/آب الجاري، إرسال وفد تقني إلى ليبيا "بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين"، حيث قال الجفال: "يسعدنا أن توكل للوفد مهمة رفع علم الدولة السورية على مقر السفارة في طرابلس بعد غياب دام لأكثر من 13 عاما".وأضاف: "سنستمر في تقديم الخدمات للجالية وبعد استكمال أعمال الصيانة ستفتتح السفارة أبوابها وحول قرار الإعفاء (الليبي للسوريين) من الضرائب سيصدر قريبا جدا بحسب وزارة الخارجية الليبية".وأشار الجفال إلى أن "هناك عدد من الملفات التي تنتظر البعثة السورية في طرابلس وعلى رأسها، ملف الهجرة غير الشرعية وهو من الملفات الحساسة جدا، وعدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى متابعة قانونية طويلة نتيجة للغياب الطويل للتمثيل الرسمي لسوريا في ليبيا".ويشار إلى أن السفارة السورية أغلقت أبوابها في طرابلس منذ 2012 لاعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بـ"الثورة السورية"، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات مع دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
https://sarabic.ae/20241228/آفاق-جديدة-للتعاون-الثنائي-بين-ليبيا-وسوريا-1096292490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082164645_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_b89b3efbebf86a2e3cb24a37c8ce44d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في ليبيا إيذانا باستئناف عملها

16:59 GMT 20.08.2025
© Sputnik . Sahib Omraia حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة "المعمداني"
حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة المعمداني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Sahib Omraia
تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس.
وأفادت وكالة "سانا" عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بأن رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في ليبيا يأتي إيذانا ببدء الإجراءات العملية لإعادة افتتاح السفارة واستئناف عملها بشكل رسمي.
أجواء عيد الميلاد في سوريا 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين ليبيا وسوريا
28 ديسمبر 2024, 21:49 GMT
وأوضح رئيس الوفد السوري إلى ليبيا محمد الجفال، في تصريح متلفز، أنه رفع علم بلاده على مبنى سفارة دمشق في طرابلس، تمهيدا لافتتاحها بعد إغلاق دام 13 عاما.
وكانت الخارجية السورية قد أعلنت، مطلع أغسطس/آب الجاري، إرسال وفد تقني إلى ليبيا "بهدف تسوية الأوضاع القانونية للمواطنين السوريين"، حيث قال الجفال: "يسعدنا أن توكل للوفد مهمة رفع علم الدولة السورية على مقر السفارة في طرابلس بعد غياب دام لأكثر من 13 عاما".
وأضاف: "سنستمر في تقديم الخدمات للجالية وبعد استكمال أعمال الصيانة ستفتتح السفارة أبوابها وحول قرار الإعفاء (الليبي للسوريين) من الضرائب سيصدر قريبا جدا بحسب وزارة الخارجية الليبية".
وأشار الجفال إلى أن "هناك عدد من الملفات التي تنتظر البعثة السورية في طرابلس وعلى رأسها، ملف الهجرة غير الشرعية وهو من الملفات الحساسة جدا، وعدد من الإشكاليات التي تحتاج إلى متابعة قانونية طويلة نتيجة للغياب الطويل للتمثيل الرسمي لسوريا في ليبيا".
ويشار إلى أن السفارة السورية أغلقت أبوابها في طرابلس منذ 2012 لاعتراف المجلس الانتقالي الليبي آنذاك بـ"الثورة السورية"، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقات مع دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، خلال لقاء على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала