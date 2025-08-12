عربي
الدبيبة: نسير بثبات نحو جيش ليبي موحد
الدبيبة: نسير بثبات نحو جيش ليبي موحد
الدبيبة: نسير بثبات نحو جيش ليبي موحد

08:44 GMT 12.08.2025
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhov
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على جميع المرافق السيادية"، مشددًا على أن "زمن الميليشيات في ليبيا قد انتهى، وأن مؤسسات الدولة ستكون المرجع الأعلى للجميع".
جاء ذلك في حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية في طرابلس، بحسب مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، شدد خلاله على أن "استقرار الدولة لا يتحقق إلا بوجود جيش وطني موحّد قادر على حماية الحدود وصون السيادة".
وأوضح الدبيبة أن "الحكومة تتحرك على 3 مسارات متوازية تشمل دعم الجيش النظامي المحترف، وإنهاء انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار".
وأضاف أن "السيطرة ستشمل الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية بلا استثناء".
ووجّه الدبيبة رسالة إلى الخريجين، قائلا إنهم يمثلون "درع ليبيا وحصنها"، داعيًا إياهم إلى "التمسك بشرف الخدمة العسكرية والانضباط والولاء للوطن وحده، والعمل على مواجهة أي تهديد يمس الدولة ومؤسساتها".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
