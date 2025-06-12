https://sarabic.ae/20250612/ليبيا-رئيس-المجلس-الرئاسي-يصدر-قرارا-بحظر-المظاهر-المسلحة-في-طرابلس-1101582186.html

ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس

ليبيا.. رئيس المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحظر المظاهر المسلحة في طرابلس

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارًا جديدًا يقضي بحظر جميع المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة... 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T05:50+0000

2025-06-12T05:50+0000

2025-06-12T05:50+0000

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ونقلت بوابة "الوسط"، صباح اليوم الخميس، نص قرار المنفي، القاضي بتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية ضبط وفرض الأمن داخل العاصمة.وكانت اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس، قد عقدت اجتماعها الأول أمس الأربعاء، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أكد ضرورة إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس.ويشار إلى أنه في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر المنفي قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، تتولى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، بما يضمن إخلاء المدينة من كل المظاهر المسلحة.وشهدت مدن ليبية عدة، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20250610/الأمم-المتحدة-ليبيا-أمام-أزمة-إنسانية-بسبب-الانقسام-السياسي-1101537827.html

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