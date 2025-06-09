وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس

عربي
الدفاع الروسية تعلن عودة أول مجموعة عسكريين روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
فرنسا وبريطانيا وكندا تضع شروط للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:39 GMT
21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:37 GMT
6 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
16:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250609/وزارة-الدفاع-بحكومة-الوحدة-الليبية-تتدخل-لوقف-تحركات-مسلحة-مفاجئة-في-طرابلس-1101477721.html
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، أنها "تابعت خلال الساعات الماضية، تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس"،... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T09:53+0000
2025-06-09T09:55+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584138_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_171f0fd0623266c8532ffede49254b31.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان وصل لمراسل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها "تدخلت ميدانيًا فور رصد هذه التحركات عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط العناصر المخالفة التي لم تحترم التهدئة"، مشيرة إلى أنه تم إعادة العناصر إلى مواقعهم السابقة.وأكدت الوزارة التزامها الكامل "بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية"، مشددة على انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق نحو التصعيد.وفي ختام البيان، حذّرت الوزارة من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة.وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250604/في-مواجهة-الضغوط-الشعبية-والدولية-حكومة-الوحدة-الوطنية-في-ليبيا-تطرح-مبادرة-من-ثلاثة-مسارات-1101309662.html
https://sarabic.ae/20250607/برلماني-ليبي-ليبيا-تغرق-في-فوضى-المصالح-والحل-لن-يأتي-إلا-بفرض-دولي-1101419094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584138_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_e5f3ff763916e6a99d13a14704662f40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس

09:53 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 09.06.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، أنها "تابعت خلال الساعات الماضية، تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس"، معتبرة أن هذه التحركات تمثل "خرقًا واضحًا لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأوضحت الوزارة، في بيان وصل لمراسل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها "تدخلت ميدانيًا فور رصد هذه التحركات عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط العناصر المخالفة التي لم تحترم التهدئة"، مشيرة إلى أنه تم إعادة العناصر إلى مواقعهم السابقة.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل "بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية"، مشددة على انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق نحو التصعيد.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
في مواجهة الضغوط الشعبية والدولية... حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تطرح مبادرة من ثلاثة مسارات
4 يونيو, 14:02 GMT
وفي ختام البيان، حذّرت الوزارة من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة.

جاء هذا البيان بعد تحركات مسلحة عدة شهدتها العاصمة الليبية خلال الساعات الماضية، وتوضيح موقف الوزارة والإجراءات التي اتُخذت في إطار الحفاظ على التهدئة وتنفيذ الترتيبات الأمنية، مع تأكيدها أن تكرار مثل هذه التصرفات لن يُقابل بالصمت.

وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
برلماني ليبي: ليبيا تغرق في فوضى المصالح والحل لن يأتي إلا بفرض دولي
7 يونيو, 13:06 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала