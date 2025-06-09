https://sarabic.ae/20250609/وزارة-الدفاع-بحكومة-الوحدة-الليبية-تتدخل-لوقف-تحركات-مسلحة-مفاجئة-في-طرابلس-1101477721.html

وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس

وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، أنها "تابعت خلال الساعات الماضية، تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس"،... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T09:53+0000

2025-06-09T09:53+0000

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وأوضحت الوزارة، في بيان وصل لمراسل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها "تدخلت ميدانيًا فور رصد هذه التحركات عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط العناصر المخالفة التي لم تحترم التهدئة"، مشيرة إلى أنه تم إعادة العناصر إلى مواقعهم السابقة.وأكدت الوزارة التزامها الكامل "بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية"، مشددة على انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق نحو التصعيد.وفي ختام البيان، حذّرت الوزارة من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة.وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي