https://sarabic.ae/20250609/وزارة-الدفاع-بحكومة-الوحدة-الليبية-تتدخل-لوقف-تحركات-مسلحة-مفاجئة-في-طرابلس-1101477721.html
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، أنها "تابعت خلال الساعات الماضية، تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس"،... 09.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الوزارة، في بيان وصل لمراسل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها "تدخلت ميدانيًا فور رصد هذه التحركات عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط العناصر المخالفة التي لم تحترم التهدئة"، مشيرة إلى أنه تم إعادة العناصر إلى مواقعهم السابقة.وأكدت الوزارة التزامها الكامل "بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية"، مشددة على انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق نحو التصعيد.وفي ختام البيان، حذّرت الوزارة من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة.وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الليبية تتدخل لوقف تحركات مسلحة مفاجئة في طرابلس
09:53 GMT 09.06.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 09.06.2025)
أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، أنها "تابعت خلال الساعات الماضية، تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة طرابلس"، معتبرة أن هذه التحركات تمثل "خرقًا واضحًا لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة".
وأوضحت الوزارة، في بيان وصل لمراسل "سبوتنيك
" نسخة منه، أنها "تدخلت ميدانيًا فور رصد هذه التحركات عبر قنواتها الرسمية، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط العناصر المخالفة التي لم تحترم التهدئة"، مشيرة إلى أنه تم إعادة العناصر إلى مواقعهم السابقة.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل "بقرارات القائد الأعلى للجيش الليبي، وبالمهام الموكلة إلى اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية"، مشددة على انضباط قواتها النظامية وحرصها على عدم الانزلاق نحو التصعيد.
وفي ختام البيان، حذّرت الوزارة من "تكرار مثل هذه التجاوزات"، مؤكدة استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام السيادة الأمنية، وحماية المسار القائم على إعادة الانتشار تحت إشراف مؤسسات الدولة.
جاء هذا البيان بعد تحركات مسلحة عدة شهدتها العاصمة الليبية خلال الساعات الماضية، وتوضيح موقف الوزارة والإجراءات التي اتُخذت في إطار الحفاظ على التهدئة وتنفيذ الترتيبات الأمنية، مع تأكيدها أن تكرار مثل هذه التصرفات لن يُقابل بالصمت.
وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات
شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.