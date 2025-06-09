https://sarabic.ae/20250609/التشكيلات-المسلحة-غربي-ليبيا-النفوذ-الموازي-وعقبة-بناء-الدولة-1101473474.html

التشكيلات المسلحة غربي ليبيا.. النفوذ الموازي وعقبة بناء الدولة

التشكيلات المسلحة غربي ليبيا.. النفوذ الموازي وعقبة بناء الدولة

سبوتنيك عربي

رغم مرور أكثر من عقد على رحيل نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، لا تزال التشكيلات المسلحة غربي ليبيا، تُشكّل أحد أبرز العوائق أمام استقرار البلاد، فقد... 09.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-09T08:47+0000

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وتمدد هذه الفصائل لم يقتصر على الجانب الأمني، بل طال مؤسسات الدولة والإدارة والاقتصاد، ومع غياب الإرادة السياسية لتفكيكها، باتت تسهم بشكل مباشر في تأخير أي حل شامل للأزمة الليبية، ووسط تزايد التدخلات الإقليمية والدولية.صراع النفوذيرى المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني، أن "التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، تعمل على تقويض بناء مؤسسات الدولة سواء في الأمن والقضاء والإدارة المحلية، ومنذ سقوط نظام القذافي في 2011، تحوّلت التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا من مجموعات ثورية إلى قوى أمر واقع تتحكم في مفاصل أساسية من الدولة، خاصة في العاصمة طرابلس".وأكد أن "القضاء أصبح في عدة مناطق يخضع لضغوط مباشرة من مجموعات مسلحة تمتلك القدرة على ترهيب القضاة أو توجيه التحقيقات، مما يقوض مبدأ العدالة والمحاسبة".وأوضح بأن "بعض المجالس البلدية هي رهينة لإرادة الميليشيات، التي تفرض قراراتها بالقوة أو من خلال تحالفات مع مسؤولين محليين، مما يعطل التنمية والخدمات ويحول الإدارة إلى أداة سياسية".وأضاف المحلل السياسي الليبي: "التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، تعتمد على مزيج من مصادر التمويل، حيث باتت تتحصل على شرعية مالية من خلال تخصيصات حكومية، ومرتبات رسمية لعناصرها، ضمن ما يُعرف بدمج الميليشيات في المؤسسات الأمنية، ولكن دون خضوع فعلي لرقابة الدولة، بالإضافة إلى التحكم في الموارد الاقتصادية، حيث تسيطر على المنافذ، الموانئ، مناطق عبور السلع، وحتى على بعض الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية مثل التهريب والاتجار بالبشر".ويرى بأن "هناك أطرافا سياسية في غرب ليبيا، أصبحت تستغل هذه التشكيلات المسلحة كذراع ضغط في مواجهة خصومها أو حتى في التفاوض مع بعثات دولية، ويمكن رصد عدة مظاهر لذلك، مثل عرقلة المبادرات الوطنية عبر نشر الفوضى الأمنية أو التهديد باستخدام القوة، يتم تعطيل أي مسار لا يخدم مصالح الجماعات المهيمنة، مثل تأجيل الانتخابات أو إفشال اتفاقات توحيد المؤسسات، والتدخل في القرارات السيادية. في عدة حالات، وُثقت تدخلات مباشرة من التشكيلات في تغيير مسؤولين، منع قرارات، أو توجيه سياسات".وأشار الديباني إلى أن "فرص دمج للتشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، قائمة ولكنها ضعيفة، وتتطلب إرادة سياسية موحدة، دعما دوليا قويا، وحوافز حقيقية لأفراد الميليشيات"، ويرى بأن "التحديات تتمثل في صعوبة فرض سلطة الدولة، وانعدام الثقة بين الأطراف، وغياب جهاز قضائي قادر على محاسبة منتهكي القانون".ويرى بأن "تفكيك هذه التشكيلات يأتي ضمن مسار شامل لإعادة بناء الدولة، ويتطلب اتفاقًا وطنيًا جامعًا يُرتّب أولويات الدولة بدءًا من نزع السلاح، تفعيل المؤسسات، وإعادة توزيع الثروات".واعتبر أن "احتمال اندلاع مواجهات دموية في حال شعرت التشكيلات المسلحة بأنها تُستهدف دون ضمانات"، جازمًا بأن "النفوذ المتصاعد للتشكيلات المسلحة في غرب ليبيا، يُعد من أكبر التحديات أمام مشروع بناء الدولة الليبية، ما لم يتم تفكيك هذا الواقع تدريجيًا عبر تسويات مدروسة وضمانات سياسية واقتصادية، فإن آمال الليبيين في دولة مستقرة ومؤسسات فاعلة ستبقى رهينة سلاح غير خاضع لسلطة الشعب".التشبث بالسلاحفيما قال المحلل السياسي الليبي إدريس احميد: "بعد إعلان التحرير في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011، قامت بعض التشكيلات المسلحة التابعة للثوار آنذاك بتسليم أسلحتها، بينما رفضت مجموعات أخرى عملية التسليم، ورفضت قرارات المكتب التنفيذي بحجة حماية الثورة. ومع مرور الوقت، تضاعف عدد هذه المجموعات، وظهر تأثيرها بوضوح خلال الاستحقاق الانتخابي، في يوليو (تموز) 2012، حيث شهدنا دخول المسلحين إلى المشهد السياسي بدعم من بعض الأطراف، بل وصل الأمر إلى تهديد الناخبين في حال فوز التيار الليبرالي خلال تلك الفترة".وقال احميد إن "الحكومات المتعاقبة تعاملت مع هذه التشكيلات بدلًا من مواجهتها، وكان ما حدث لرئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، الذي اختُطف من غرفة نومه، دليلًا واضحًا على ضعف الدولة أمام نفوذها. هذه التشكيلات أصبحت أقوى من الحكومات نفسها، وكل حكومة تأتي تتعامل معها، وتصرف لها الأموال، وتمنحها الشرعية من خلال السماح لها بالسيطرة على مؤسسات الدولة".وأوضح أنه "وبرغم وجود قرارات دولية تنص على ضرورة حل هذه التشكيلات المسلحة، فإن شيئًا لم يُنفذ منها، ولم تعمل الأمم المتحدة على تطبيقها، مما ساهم في استمرار حالة الفوضى".وأردف المحلل السياسي الليبي: "في المقابل، خاض الجيش الوطني في شرق البلاد، حربًا ضروسًا ضد هذه الجماعات المسلحة والإرهابية، وتمكّن من تأمين مناطق الشرق والوسط والجنوب بالكامل، رغم ضعف الإمكانيات".وتابع احميد: "ومن المؤسف أن التشكيلات المسلحة شُرعنت من قبل الحكومات، رغم أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أصدرت قرارًا صريحًا بحلها، إلا أن الحكومات، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية، تجاهلت هذا القرار، بل قامت بزيادة دعمها لهذه التشكيلات، مما جعل وجودها عائقًا حقيقيًا أمام إجراء الانتخابات، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021".واعتبر أن "السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن إنهاء وجود هذه التشكيلات المسلحة؟ فربما يكون الشارع الليبي هو القادر على المطالبة بذلك بفعالية، ولكن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يتطلب دورًا دوليًا حقيقيًا، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار إلى "الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في القاهرة، والذي حظي بتأييد أمريكي، وشدد على ضرورة إنهاء وجود هذه الجماعات، كما الدعم الدولي ضروري، خاصة من تركيا، التي تربطها علاقات مباشرة بهذه التشكيلات، وكذلك علاقاتها المتنامية مع حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تحسّن علاقتها مع الجيش الوطني في شرق ليبيا، ما قد يُسهم في إيجاد حل شامل".ورجّح أنه "لن ينجح أي حوار أو مسار سياسي أو حل للأزمة الليبية ما لم يتم نزع السلاح وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة، وهذا هو الشرط الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".نفوذ متصاعدمن جهته، اعتبر المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، أن "تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة في ليبيا، لم يعد مجرد تخمين، بل حقيقة أكدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية نفسه، حين أشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار كان يسيطر على بعض مؤسسات الدولة، بما في ذلك وزارات ومصارف".وأضاف: "رغم أن هذه التشكيلات مسجلة بشكل رسمي أو مشرعنة بطريقة ما، فإن استمرار وجودها بهذا الشكل انعكس سلبًا على المسارات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد، ولذلك من الضروري التعامل مع هذا الملف بجدية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، للحد من تغلغل هذه المجموعات في مفاصل الدولة".وأشار الشاعري إلى أن "أغلب هذه التشكيلات المسلحة تخضع في الواقع لأوامر وأجندات خارجية، استغلت الفوضى التي تعيشها البلاد لإطالة أمد الأزمة، واستخدام هذه الفصائل كأدوات لتعطيل أي مبادرات سياسية جادة".وأردف: "رغم وجود محاولات دمج شكلية لهذه التشكيلات داخل مؤسسات الدولة، فإن الواقع يثبت أنها لا تخضع فعليًا للسلطة الشرعية، ما يتطلب وضع آلية واضحة وفعّالة لتنظيم عملها وفرض الانضباط على أدائها بما يخدم المصلحة الوطنية".

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