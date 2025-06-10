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المقهى الثقافي
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08:18 GMT
12 د
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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11 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
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كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
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الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
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الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي
الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي
سبوتنيك عربي
أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، أن البلاد لا تزال تواجه أزمة إنسانية مستمرة خلال العام 2025. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T21:19+0000
2025-06-10T21:28+0000
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وذكرت بوابة الوسط، مساء أمس الثلاثاء، أن السبب في ذلك يعود إلى الانقسامات السياسية وانعدام الأمن الداخلي وانعدام الاستقرار الاقتصادي والتدخلات الأجنبية المستمرة.وأفاد المكتب بأن "ما لا يقل عن 787 ألف شخص، ما بين مهاجرين ونازحين وطالبي لجوء، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 35 ألف نازح داخلي، و335 ألف طالب لجوء، و417 ألفا و598 مهاجرا، باستثناء المهاجرين السودانيين".في وقت أحصى تقييم مكتب الشؤون الإنسانية "وجود 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، بينهم 313 ألف سوداني وصلوا البلاد منذ أبريل العام 2023، منهم 60% من النساء والأطفال. ويفتقر 70% من هؤلاء وثائق الإقامة الرسمية ويتعرضون إلى مخاطر متنامية".وينحدر المهاجرون في ليبيا من 46 دولة مختلفة، غالبيتها من الدول الأفريقية المجاورة، وباستثناء المهاجرين السودانيين، حيث يشكل المهاجرون من النيجر النسبة الأعلى، بنسبة 22% من المهاجرين في البلاد، يليهم المصريون بنسبة 20%، ثم مهاجري تشاد بنسبة 10%.ويعمل غالبية المهاجرين في وظائف غير رسمية في قطاعات البناء والزراعة والعمالة المنزلية، في وقت وسجلت البطالة بين المهاجرين مستوى مرتفعا يتراوح بين 21% إلى 25% تقريبا.وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20250605/ليبيا-المنفي-يشكل-لجنة-ترتيبات-أمنية-وعسكرية-بطرابلس-بعد-الاتفاق-مع-الدبيبة-1101327868.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي

21:19 GMT 10.06.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 10.06.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، أن البلاد لا تزال تواجه أزمة إنسانية مستمرة خلال العام 2025.
وذكرت بوابة الوسط، مساء أمس الثلاثاء، أن السبب في ذلك يعود إلى الانقسامات السياسية وانعدام الأمن الداخلي وانعدام الاستقرار الاقتصادي والتدخلات الأجنبية المستمرة.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ليبيا.. المنفي يشكل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية بطرابلس بعد الاتفاق مع الدبيبة
5 يونيو, 06:03 GMT
وأفاد المكتب بأن "ما لا يقل عن 787 ألف شخص، ما بين مهاجرين ونازحين وطالبي لجوء، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 35 ألف نازح داخلي، و335 ألف طالب لجوء، و417 ألفا و598 مهاجرا، باستثناء المهاجرين السودانيين".
في وقت أحصى تقييم مكتب الشؤون الإنسانية "وجود 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، بينهم 313 ألف سوداني وصلوا البلاد منذ أبريل العام 2023، منهم 60% من النساء والأطفال. ويفتقر 70% من هؤلاء وثائق الإقامة الرسمية ويتعرضون إلى مخاطر متنامية".
وينحدر المهاجرون في ليبيا من 46 دولة مختلفة، غالبيتها من الدول الأفريقية المجاورة، وباستثناء المهاجرين السودانيين، حيث يشكل المهاجرون من النيجر النسبة الأعلى، بنسبة 22% من المهاجرين في البلاد، يليهم المصريون بنسبة 20%، ثم مهاجري تشاد بنسبة 10%.
ويعمل غالبية المهاجرين في وظائف غير رسمية في قطاعات البناء والزراعة والعمالة المنزلية، في وقت وسجلت البطالة بين المهاجرين مستوى مرتفعا يتراوح بين 21% إلى 25% تقريبا.
وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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