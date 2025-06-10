https://sarabic.ae/20250610/الأمم-المتحدة-ليبيا-أمام-أزمة-إنسانية-بسبب-الانقسام-السياسي-1101537827.html

الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي

الأمم المتحدة: ليبيا أمام أزمة إنسانية بسبب الانقسام السياسي وانعدام الأمن الداخلي

سبوتنيك عربي

أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا، أن البلاد لا تزال تواجه أزمة إنسانية مستمرة خلال العام 2025. 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T21:19+0000

2025-06-10T21:19+0000

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وذكرت بوابة الوسط، مساء أمس الثلاثاء، أن السبب في ذلك يعود إلى الانقسامات السياسية وانعدام الأمن الداخلي وانعدام الاستقرار الاقتصادي والتدخلات الأجنبية المستمرة.وأفاد المكتب بأن "ما لا يقل عن 787 ألف شخص، ما بين مهاجرين ونازحين وطالبي لجوء، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 35 ألف نازح داخلي، و335 ألف طالب لجوء، و417 ألفا و598 مهاجرا، باستثناء المهاجرين السودانيين".في وقت أحصى تقييم مكتب الشؤون الإنسانية "وجود 334 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، بينهم 313 ألف سوداني وصلوا البلاد منذ أبريل العام 2023، منهم 60% من النساء والأطفال. ويفتقر 70% من هؤلاء وثائق الإقامة الرسمية ويتعرضون إلى مخاطر متنامية".وينحدر المهاجرون في ليبيا من 46 دولة مختلفة، غالبيتها من الدول الأفريقية المجاورة، وباستثناء المهاجرين السودانيين، حيث يشكل المهاجرون من النيجر النسبة الأعلى، بنسبة 22% من المهاجرين في البلاد، يليهم المصريون بنسبة 20%، ثم مهاجري تشاد بنسبة 10%.ويعمل غالبية المهاجرين في وظائف غير رسمية في قطاعات البناء والزراعة والعمالة المنزلية، في وقت وسجلت البطالة بين المهاجرين مستوى مرتفعا يتراوح بين 21% إلى 25% تقريبا.وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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