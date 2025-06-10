https://sarabic.ae/20250610/ليبيا-البعثة-الأممية-تدعو-لاحترام-هدنة-طرابلس-وتجنب-الأعمال-الاستفزازية-1101506472.html

ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاحترام "هدنة طرابلس" وتجنب الأعمال الاستفزازية

ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لاحترام "هدنة طرابلس" وتجنب الأعمال الاستفزازية

سبوتنيك عربي

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، خاصة المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية... 10.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-10T05:32+0000

2025-06-10T05:32+0000

2025-06-10T05:32+0000

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ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الثلاثاء، عن البعثة الأممية دعوتها جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وعدم تقويضها، مشيرة إلى ارتفاع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة.وشددت على أن إنفاذ القانون لن يمنع الجريمة فحسب، بل سيعمل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الليبيون من ممارسة حياتهم اليومية بسلام.وأوضحت البعثة الأممية أنها تراقب الانتهاكات عن كثب، مذكرة الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد، واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة، وأنها تعمل بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة، وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها.ولفتت إلى أن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".ويشار إلى أن سكان عدد من أحياء العاصمة طرابلس قد استيقظوا على أصوات رماية بالأسلحة الخفيفة، لكنها لم تستمر طويلا، وهو ما نقلته "بوابة الوسط" عن عدد من سكان منطقة عين زارة أوضحوا أنهم سمعوا أصوات رماية كثيفة بالسلاح الخفيف عند الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين، لكنها توقفت بعد نصف ساعة.فيما أعلنت وزارة الدفاع، التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام الهدنة بعد خرقها من جانب عناصر وصفتها بـ"المخالفة".وشهدت مدن ليبية، الخميس الماضي، موجة من الاحتجاجات شملت إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة وصناديق القمامة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

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