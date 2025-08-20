https://sarabic.ae/20250820/في-إطار-التطبيع-تركيا-تعلن-بدء-العبور-بالجوازات-من-المنافذ-الحدودية-مع-سوريا-1103966464.html
في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا
في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، أنه يسمح لمواطنيها، وللسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة، بالدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية مع سوريا.
وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، بأن "إجراءات العبور بجوازات السفر بدأت في المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، تماشيا مع عملية التطبيع التي انطلقت مع تولي نظام جديد في سوريا منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أعلنت الاثنين الماضي، عن السماح بعبور السوريين المغتربين عبر المعابر الحدودية مع تركيا دون إذن مسبق.وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "السلطات التركية أصدرت مذكرة تتضمن القواعد الناظمة لإجراءات دخول وخروج المواطنين السوريين حاملي الإقامات خارج تركيا، بالإضافة للسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة عبر المعابر الحدودية المشتركة (كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، جرابلس)".كما يسمح للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالعبور شريطة حيازتهم على جواز سفر سوري حتى ولو كان منتهي الصلاحية، إضافة إلى جواز سفر الجنسية الثانية، ويسمح أيضا لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عامًا والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سوريًا بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي.وذكرت الهيئة أنه بإمكان الجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر، وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.الجدير بالذكر أن علاقات جيدة تجمع بين تركيا والحكومة الجديدة الانتقالية في دمشق، التي وصلت إلى السلطة عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، أنه يسمح لمواطنيها، وللسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة، بالدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية مع سوريا.
وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، بأن "إجراءات العبور بجوازات السفر بدأت في المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، تماشيا مع عملية التطبيع التي انطلقت مع تولي نظام جديد في سوريا منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
وأضافت: "سيتمكن المواطنون الأتراك، والسوريون الحاصلون على جنسية دولة ثالثة، من الدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية البرية، باستثناء منطقة عملية نبع السلام (شمالي سوريا)"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا
، أعلنت الاثنين الماضي، عن السماح بعبور السوريين المغتربين عبر المعابر الحدودية مع تركيا دون إذن مسبق.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "السلطات التركية أصدرت مذكرة تتضمن القواعد الناظمة لإجراءات دخول وخروج المواطنين السوريين حاملي الإقامات خارج تركيا، بالإضافة للسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة عبر المعابر الحدودية المشتركة (كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، جرابلس)".
وبحسب المذكرة، فإنه "يسمح للمواطنين السوريين الذين لديهم وثيقة إقامة في مختلف دول العالم عدا تركيا أو السوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة بالعبور إلى سوريا بمركباتهم والعودة عبر ذات المعبر البري الذي دخلوا منه دون إذن مسبق".
كما يسمح للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالعبور
شريطة حيازتهم على جواز سفر سوري حتى ولو كان منتهي الصلاحية، إضافة إلى جواز سفر الجنسية الثانية، ويسمح أيضا لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عامًا والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سوريًا بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي.
وذكرت الهيئة أنه بإمكان الجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر، وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.
الجدير بالذكر أن علاقات جيدة تجمع بين تركيا والحكومة الجديدة الانتقالية في دمشق
، التي وصلت إلى السلطة عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.