في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا

في إطار التطبيع... تركيا تعلن بدء العبور بالجوازات من المنافذ الحدودية مع سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، أنه يسمح لمواطنيها، وللسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة، بالدخول والخروج بجوازات سفرهم من المعابر الحدودية مع... 20.08.2025

وأفادت الوزارة في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، بأن "إجراءات العبور بجوازات السفر بدأت في المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، تماشيا مع عملية التطبيع التي انطلقت مع تولي نظام جديد في سوريا منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أعلنت الاثنين الماضي، عن السماح بعبور السوريين المغتربين عبر المعابر الحدودية مع تركيا دون إذن مسبق.وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "السلطات التركية أصدرت مذكرة تتضمن القواعد الناظمة لإجراءات دخول وخروج المواطنين السوريين حاملي الإقامات خارج تركيا، بالإضافة للسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة عبر المعابر الحدودية المشتركة (كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، جرابلس)".كما يسمح للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالعبور شريطة حيازتهم على جواز سفر سوري حتى ولو كان منتهي الصلاحية، إضافة إلى جواز سفر الجنسية الثانية، ويسمح أيضا لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عامًا والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سوريًا بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي.وذكرت الهيئة أنه بإمكان الجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر، وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.الجدير بالذكر أن علاقات جيدة تجمع بين تركيا والحكومة الجديدة الانتقالية في دمشق، التي وصلت إلى السلطة عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

