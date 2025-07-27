https://sarabic.ae/20250727/سوريا-تعلن-موعد-انتخابات-مجلس-الشعب-الجديد-1103092060.html
سوريا تعلن موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد
سوريا تعلن موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، إطلاع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T17:16+0000
2025-07-27T17:16+0000
2025-07-27T17:16+0000
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وقال الأحمد، في تصريحات لوكالة "سانا"، إنه "تم زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".وتوقع الأحمد، أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 في المئة على الأقل.وكان مجلس الشعب السوري، أعلن "تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، لجميع أبنائه دون تمييز".وأكد مجلس الشعب السوري، في بيان له، أن "يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".وأضاف البيان أن "مجلس الشعب يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه، الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".
https://sarabic.ae/20250726/توقيف-90-سوريا-لتجولهم-داخل-الأراضي-اللبنانية-بشكل-غير-شرعي-1103066472.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سوريا تعلن موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، إطلاع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وقال الأحمد، في تصريحات لوكالة "سانا"، إنه "تم زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وتوقع الأحمد، أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 في المئة على الأقل.
وكان مجلس الشعب السوري، أعلن "تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة
نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، لجميع أبنائه دون تمييز".
وأكد مجلس الشعب السوري، في بيان له، أن "يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".
وأضاف البيان أن "مجلس الشعب يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه، الذين حرروه نحو سوريا الناهضة".