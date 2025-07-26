https://sarabic.ae/20250726/توقيف-90-سوريا-لتجولهم-داخل-الأراضي-اللبنانية-بشكل-غير-شرعي-1103066472.html

توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية "بشكل غير شرعي"

توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية "بشكل غير شرعي"

سبوتنيك عربي

أوقفت وحدات تابعة للجيش اللبناني 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي. 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T16:13+0000

2025-07-26T16:13+0000

2025-07-26T16:13+0000

أخبار الشرق الأوسط

أخبار لبنان

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097434773_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_0c1eeaa8a8010a20fec630e8668d942e.jpg

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في منشور عبر صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت، إن "وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، أوقفت في مناطق القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي". وبحسب البيان، تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك قد أكد، الأربعاء الماضي، "العمل على معالجة الوضع في لبنان منذ 4 أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه مسار معقد. وأضاف المبعوث الأمريكي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أنه "سيعود إلى لبنان مجددا كلما دعت الحاجة"، متابعا: "نحاول ان نكون الوسيط الصريح لمعالجة الإشكالات". وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة". وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-قطاع-بنت-جبيل-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103063587.html

https://sarabic.ae/20250726/سقوط-مسيرة-إسرائيلية-تحمل-قنبلة-يدوية-جنوبي-لبنان-صور-1103058753.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية