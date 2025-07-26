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توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية "بشكل غير شرعي"
توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية "بشكل غير شرعي"
سبوتنيك عربي
أوقفت وحدات تابعة للجيش اللبناني 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت قيادة الجيش اللبناني، في منشور عبر صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت، إن "وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، أوقفت في مناطق القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي". وبحسب البيان، تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك قد أكد، الأربعاء الماضي، "العمل على معالجة الوضع في لبنان منذ 4 أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه مسار معقد. وأضاف المبعوث الأمريكي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أنه "سيعود إلى لبنان مجددا كلما دعت الحاجة"، متابعا: "نحاول ان نكون الوسيط الصريح لمعالجة الإشكالات". وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة". وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
توقيف 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية "بشكل غير شرعي"
أوقفت وحدات تابعة للجيش اللبناني 90 سوريا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي.
وقالت قيادة الجيش اللبناني
، في منشور عبر صفحتها على "تلغرام"، اليوم السبت، إن "وحدات من الجيش، تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات، أوقفت في مناطق القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي".
وبحسب البيان، تمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك
قد أكد، الأربعاء الماضي، "العمل على معالجة الوضع في لبنان منذ 4 أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه مسار معقد.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن باراك، قوله إن "الاستقرار أساسي في لبنان والمطلوب قرار من الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة ووقف الاعتداءات"، مؤكدا الاستمرار في الحوار مع من ليسوا على الطاولة.
وأضاف المبعوث الأمريكي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أنه "سيعود إلى لبنان مجددا كلما دعت الحاجة"، متابعا: "نحاول ان نكون الوسيط الصريح لمعالجة الإشكالات".
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".