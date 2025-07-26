https://sarabic.ae/20250726/سقوط-مسيرة-إسرائيلية-تحمل-قنبلة-يدوية-جنوبي-لبنان-صور-1103058753.html
سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية جنوبي لبنان... صور
سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية جنوبي لبنان... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في منطقة خراج بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت مديرية التوجيه في بيان لها، أن المسيّرة سقطت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وانتهاكها للسيادة اللبنانية.وأشارت إلى أن دورية من الجيش اللبناني قامت بتأمين محيط موقع السقوط، حيث جرى تفجير القنبلة اليدوية، بينما نُقلت المسيّرة إلى وحدة مختصة للكشف عليها واستكمال الإجراءات اللازمة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250716/مصر-تدين-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-وسوريا-وتؤكد-انتهاكها-للقانون-الدولي-1102729526.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية جنوبي لبنان... صور
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في منطقة خراج بلدة ميس الجبل، جنوبي لبنان.
وأوضحت مديرية التوجيه في بيان لها، أن المسيّرة سقطت في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وانتهاكها للسيادة اللبنانية.
وأشارت إلى أن دورية من الجيش اللبناني قامت بتأمين محيط موقع السقوط، حيث جرى تفجير القنبلة اليدوية، بينما نُقلت المسيّرة إلى وحدة مختصة للكشف عليها واستكمال الإجراءات اللازمة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".