الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن

الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات، إلى جانب وزير داخليته، أنس خطاب.

وذكرت على موقعها أن القرار صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وجاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ومن المتوقع أن يقوم الشرع بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل.وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، وحاز القرار على تأييد 14 دولة، بما في ذلك روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.يشار إلى أن وزارة الخزانة البريطانية أعلنت، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع". وأضاف البيان أن المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب.

