https://sarabic.ae/20251107/الخزانة-الأمريكية-تزيل-اسم-أحمد-الشرع-من-قائمة-الإرهاب-العالمي-قبل-زيارته-إلى-واشنطن-1106855492.html
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات، إلى جانب وزير داخليته، أنس خطاب. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T19:59+0000
2025-11-07T19:59+0000
2025-11-07T19:59+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0a58e10e6f511d9e01050801d8a05bf8.jpg
وذكرت على موقعها أن القرار صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وجاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".ومن المتوقع أن يقوم الشرع بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل.وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، وحاز القرار على تأييد 14 دولة، بما في ذلك روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.يشار إلى أن وزارة الخزانة البريطانية أعلنت، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع". وأضاف البيان أن المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب.
https://sarabic.ae/20251106/الخارجية-السورية-تعلق-على-رفع-مجلس-الأمن-العقوبات-عن-الشرع-ووزير-داخليته-1106820299.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101038147_165:0:1225:795_1920x0_80_0_0_e669bb933aaf5e1050b0c97206d35c83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الخزانة الأمريكية تزيل اسم أحمد الشرع من قائمة الإرهاب العالمي قبل زيارته إلى واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، من قائمة العقوبات، إلى جانب وزير داخليته، أنس خطاب.
وذكرت على موقعها أن القرار صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وجاء بعد أقل من 24 ساعة على قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة
الأنباء السورية "سانا".
ومن المتوقع أن يقوم الشرع بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض، يوم الإثنين المقبل.
وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، وحاز القرار على تأييد 14 دولة، بما في ذلك روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.
يشار إلى أن وزارة الخزانة البريطانية أعلنت، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع".
وأضاف البيان أن المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب.