رغم قرار مجلس الأمن... دولة أوروبية تدرج اسم الرئيس السوري المؤقت في قائمتها للإرهاب

وبحسب الوثيقة: "يتم إضافة البند 149، أحمد حسين الشرع إلى قائمة الأفراد والجماعات والمنظمات المتورطة في الأنشطة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل".وبناء على ذلك، تنشر جمهورية مولدوفا قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أنشطة إرهابية، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.في وقت سابق من يوم الخميس، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار برفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب. وبموجب قرار مجلس الأمن، رُفع اسما الزعيم السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات 1267 المفروضة على "داعش" و"القاعدة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عديدة).في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، استعداد الاتحاد لإعادة فتح بعثته التمثيلية في سوريا. وأشارت إلى أن الاتحاد يُعِدّ نهجًا جديدًا لحل الوضع في سوريا، يشمل مراجعة العقوبات مع الحفاظ على نفوذه على دمشق.الخارجية السورية تعلق على رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع ووزير داخليتهمجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
حدّث جهاز الأمن والمخابرات المولدوفي قائمة الأفراد المتورطين في الإرهاب، مضيفًا إليها اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ونُشر القرار الصادر عن مدير الجهاز، ألكسندرو موستياتا، في الجريدة الرسمية للحكومة.
وبحسب الوثيقة: "يتم إضافة البند 149، أحمد حسين الشرع إلى قائمة الأفراد والجماعات والمنظمات المتورطة في الأنشطة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل".
وتدعم مولدوفا موقف المجتمع الدولي بشأن تحديد الإرهاب باعتباره أحد أخطر التهديدات لأمن الدول، وتحترم الإطار القانوني في مجال منع الإرهاب ومكافحته.
وبناء على ذلك، تنشر جمهورية مولدوفا قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أنشطة إرهابية، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
في وقت سابق من يوم الخميس، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار برفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب. وبموجب قرار مجلس الأمن، رُفع اسما الزعيم السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات 1267 المفروضة على "داعش" و"القاعدة" (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عديدة).
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، استعداد الاتحاد لإعادة فتح بعثته التمثيلية في سوريا. وأشارت إلى أن الاتحاد يُعِدّ نهجًا جديدًا لحل الوضع في سوريا، يشمل مراجعة العقوبات مع الحفاظ على نفوذه على دمشق.