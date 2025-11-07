https://sarabic.ae/20251107/الشرع-يشيد-برفع-العقوبات-ويؤكد-انفتاح-بلاده-على-العالم---1106848008.html
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية أنس خطاب بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T14:38+0000
2025-11-07T14:38+0000
2025-11-07T14:38+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
أخبار البرازيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق" على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل، أعرب الشرع عن أمله في إجراء مزيد من النقاشات حول مستقبل العلاقات مع واشنطن خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وأشار الشرع إلى أن "العديد من الدول ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة تموضعها الإقليمي والدولي"، موضحاً أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة هذه الدول، إلى جانب تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبه الأردن في هذا المسار، حسب ماورد في موقع "أر.تي".كما لفت إلى مساهمة عدد من الدول الأوروبية في هذا القرار، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت "سباقة في رفع العقوبات عن سوريا". وأكد أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب كان لها دور بارز في ذلك، بينما شاركت روسيا والصين بـ"دعم إيجابي" في هذا الاتجاه.وأكد أن مسار العلاقات مع الولايات المتحدة "يحتاج إلى دراسة دقيقة وتفاصيل كثيرة من النقاش"، معرباً عن أمله في أن تتاح له الفرصة لبحث مستقبل هذه العلاقات خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر.وعن مشاركته في قمة المناخ في البرازيل، أوضح الشرع أن البيئة قضية مهمة، إلا أن المشاركة في القمة تمثل أيضاً "فرصة لسوريا لإعادة تقديم نفسها بصورة جديدة من خلال حضورها الفاعل في هذه الفعاليات الدولية". وأضاف أن القمة أتاحت له "إجراء العديد من اللقاءات الجانبية في يوم واحد"، ما وفر الوقت والجهد لتكثيف الاتصالات وبناء شراكات جديدة.وختم حديثه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات "تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة مع دول المنطقة والعالم"، في إطار سعي سوريا لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس الفائت، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.الخارجية السورية تعلق على رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع ووزير داخليته
https://sarabic.ae/20251105/البرازيل-تستضيف-قمة-المناخ-في-نوفمبر-بمشاركة-قادة-من-ثلاث-قارات-1106779544.html
https://sarabic.ae/20251106/مجلس-الأمن-الدولي-يرفع-العقوبات-عن-أحمد-الشرع-ووزير-داخليته--1106819756.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1490:1117_1920x0_80_0_0_1c9d0081900f5fdcf7b5976edd3c9f5a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار البرازيل
العالم, أخبار سوريا اليوم, أخبار البرازيل
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
أشاد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية أنس خطاب بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق" على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل، أعرب الشرع عن أمله في إجراء مزيد من النقاشات حول مستقبل العلاقات مع واشنطن خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأشار الشرع إلى أن "العديد من الدول ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة تموضعها الإقليمي والدولي"، موضحاً أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة هذه الدول، إلى جانب تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبه الأردن في هذا المسار، حسب ماورد في موقع "أر.تي".
كما لفت إلى مساهمة عدد من الدول الأوروبية في هذا القرار، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت "سباقة في رفع العقوبات عن سوريا". وأكد أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب كان لها دور بارز في ذلك، بينما شاركت روسيا والصين بـ"دعم إيجابي" في هذا الاتجاه.
وأكد أن مسار العلاقات مع الولايات المتحدة "يحتاج إلى دراسة دقيقة وتفاصيل كثيرة من النقاش"، معرباً عن أمله في أن تتاح له الفرصة لبحث مستقبل هذه العلاقات خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر.
وعن مشاركته في قمة المناخ في البرازيل، أوضح الشرع أن البيئة قضية مهمة، إلا أن المشاركة في القمة تمثل أيضاً "فرصة لسوريا لإعادة تقديم نفسها بصورة جديدة من خلال حضورها الفاعل في هذه الفعاليات الدولية". وأضاف أن القمة أتاحت له "إجراء العديد من اللقاءات الجانبية في يوم واحد"، ما وفر الوقت والجهد لتكثيف الاتصالات وبناء شراكات جديدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات "تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة مع دول المنطقة والعالم"، في إطار سعي سوريا لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس الفائت، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.