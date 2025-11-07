عربي
https://sarabic.ae/20251107/الشرع-يشيد-برفع-العقوبات-ويؤكد-انفتاح-بلاده-على-العالم---1106848008.html
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم
أشاد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية أنس خطاب بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها...
الشرع يشيد برفع العقوبات ويؤكد انفتاح بلاده على العالم

14:38 GMT 07.11.2025
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo
أشاد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير الداخلية أنس خطاب بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق" على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل، أعرب الشرع عن أمله في إجراء مزيد من النقاشات حول مستقبل العلاقات مع واشنطن خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأشار الشرع إلى أن "العديد من الدول ساهمت في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة تموضعها الإقليمي والدولي"، موضحاً أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة هذه الدول، إلى جانب تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الدور المهم الذي لعبه الأردن في هذا المسار، حسب ماورد في موقع "أر.تي".
كما لفت إلى مساهمة عدد من الدول الأوروبية في هذا القرار، بينها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أن بريطانيا كانت "سباقة في رفع العقوبات عن سوريا". وأكد أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب كان لها دور بارز في ذلك، بينما شاركت روسيا والصين بـ"دعم إيجابي" في هذا الاتجاه.
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
البرازيل تستضيف قمة المناخ بمشاركة قادة من ثلاث قارات
5 نوفمبر, 21:34 GMT
وأكد أن مسار العلاقات مع الولايات المتحدة "يحتاج إلى دراسة دقيقة وتفاصيل كثيرة من النقاش"، معرباً عن أمله في أن تتاح له الفرصة لبحث مستقبل هذه العلاقات خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر.
وعن مشاركته في قمة المناخ في البرازيل، أوضح الشرع أن البيئة قضية مهمة، إلا أن المشاركة في القمة تمثل أيضاً "فرصة لسوريا لإعادة تقديم نفسها بصورة جديدة من خلال حضورها الفاعل في هذه الفعاليات الدولية". وأضاف أن القمة أتاحت له "إجراء العديد من اللقاءات الجانبية في يوم واحد"، ما وفر الوقت والجهد لتكثيف الاتصالات وبناء شراكات جديدة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات "تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة مع دول المنطقة والعالم"، في إطار سعي سوريا لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن أحمد الشرع ووزير داخليته
أمس, 20:42 GMT
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس الفائت، قرارا قدمته أمريكا يقضي بشطب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس حسن خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وحصل القرار على تأييد 14 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت هي الصين، وجاء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الخارجية السورية تعلق على رفع مجلس الأمن العقوبات عن الشرع ووزير داخليته
