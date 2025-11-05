البرازيل تستضيف قمة المناخ بمشاركة قادة من ثلاث قارات

عربي
القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة
ووفقًا لبيان رسمي، تمثل القمة محطة رئيسية في الحوار العالمي حول أجندة المناخ، إذ ستشكل الحدث الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ "كوب 30"، المقرر أن يستمر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبيةالرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا
تابعنا عبر
تستعد مدينة بيليم البرازيلية لاستضافة قمة المناخ يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة قادة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، لبحث أبرز التحديات والالتزامات الدولية في مواجهة تغير المناخ.
ووفقًا لبيان رسمي، تمثل القمة محطة رئيسية في الحوار العالمي حول أجندة المناخ، إذ ستشكل الحدث الافتتاحي لمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ "كوب 30"، المقرر أن يستمر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيعقد القادة المشاركون خلال يومي القمة جلسات عامة إلى جانب ثلاث جلسات موضوعية تتناول قضايا الغابات والمحيطات، والتحول في مجال الطاقة، إضافة إلى الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الشرع يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ "كوب 30"
16:51 GMT

وتقع مدينة بيليم في منطقة استراتيجية بالقرب من نهر الأمازون والمحيط الأطلسي، وقد شهدت مؤخرا مشروعات بنية تحتية واسعة لتسهيل الوصول إليها، شملت تحسين الطرق وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، فضلًا عن تحديث الميناء لاستقبال السفن السياحية الكبيرة المخصصة لضيوف القمة.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المشاركة إلى التوصل خلال القمة إلى اتفاق شامل لتوفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، لدعم جهود مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.
مساعد الرئيس البرازيلي: أي تدخل أمريكي في فنزويلا قد "يشعل" أمريكا الجنوبية
الرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا
