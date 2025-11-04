عربي
https://sarabic.ae/20251104/الرئيس-البرازيلي-لا-نريد-غزوا-بريا-أمريكيا-لفنزويلا-1106738998.html
الرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا
الرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تجنب توغل بري أمريكي في فنزويلا، مؤكدا استعداده للوساطة بين البلدين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
الرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا

18:13 GMT 04.11.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
أعرب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تجنب توغل بري أمريكي في فنزويلا، مؤكدا استعداده للوساطة بين البلدين.
وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات لوكالات أنباء دولية: "لا أريد أن نصل إلى مرحلة غزو بري أمريكي لفنزويلا".
وتابع: "أخبرت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المشاكل السياسية لا تُحل بالقوة وإنما بالحوار".
وخلال تواجده في بيليم لرئاسة قمة المناخ (كوب 30)، أشار لولا إلى أن أمريكا في إمكانها "مساعدة الدول في مكافحة تهريب المخدرات بدلا من محاولة استخدام القوة العسكرية".
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
إعلام: واشنطن تستعد لإقامة منطقة انطلاق لعمليات عسكرية محتملة في فنزويلا
2 نوفمبر, 20:19 GMT
وأضاف الرئيس البرازيلي أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي ستُعقد في مدينة سانتا مارتا الكولومبية، في 9 و10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق عملية انتشار عسكري واسعة في منطقة البحر الكاريبي في إطار مكافحة المخدرات، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا
1 نوفمبر, 14:43 GMT
من جانبه، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يتهمه ترامب بقيادة كارتل مخدرات، أن الهدف الحقيقي لواشنطن هو "إجبار فنزويلا على تغيير النظام"، والسيطرة على النفط الفنزويلي.
