الرئيس البرازيلي: لا نريد "غزوا بريا" أمريكيا لفنزويلا
أعرب الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تجنب توغل بري أمريكي في فنزويلا، مؤكدا استعداده للوساطة بين البلدين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات لوكالات أنباء دولية: "لا أريد أن نصل إلى مرحلة غزو بري أمريكي لفنزويلا".
وتابع: "أخبرت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المشاكل السياسية لا تُحل بالقوة وإنما بالحوار".
وخلال تواجده في بيليم لرئاسة قمة المناخ (كوب 30)، أشار لولا إلى أن أمريكا في إمكانها "مساعدة الدول في مكافحة تهريب المخدرات بدلا من محاولة استخدام القوة العسكرية".
وأضاف الرئيس البرازيلي أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع في قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي ستُعقد في مدينة سانتا مارتا الكولومبية، في 9 و10 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق عملية انتشار عسكري واسعة في منطقة البحر الكاريبي في إطار مكافحة المخدرات، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.
من جانبه، أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي يتهمه ترامب بقيادة كارتل مخدرات، أن الهدف الحقيقي لواشنطن هو "إجبار فنزويلا على تغيير النظام"، والسيطرة على النفط الفنزويلي.