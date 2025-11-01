https://sarabic.ae/20251101/إعلام-يكشف-حجم-الوجود-العسكري-الأمريكي-قبالة-سواحل-فنزويلا-1106640485.html
إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا
أفادت صحف أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عددها هناك إلى 16...
وذكرت الصحف أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة، مزودة بدعم جوي من القواعد الجوية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز B-52 ومقاتلات "إف-35”.وأشارت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس.جيرالد ر. فورد" و5 سفن أخرى، تتجه من أوروبا إلى سواحل فنزويلا، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، ووفقا للصحف، فإن العدد الإجمالي للعسكريين، بما في ذلك هذه المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، قد يصل إلى 16000جندي.وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعيةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئالرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط
