إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
تابعنا عبر
أفادت صحف أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عددها هناك إلى 16 ألف جندي.
وذكرت الصحف أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة، مزودة بدعم جوي من القواعد الجوية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز B-52 ومقاتلات "إف-35”.
وأشارت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس.جيرالد ر. فورد" و5 سفن أخرى، تتجه من أوروبا إلى سواحل فنزويلا، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، ووفقا للصحف، فإن العدد الإجمالي للعسكريين، بما في ذلك هذه المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، قد يصل إلى 16000جندي.

وأكدت الصحف أن الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة في منطقة البحر الكاريبي تشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتوسيع العمليات في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات بين واشنطن وكاراكاس ويزيد من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات أولى على فنزويلا.

مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
"ترينيداد وتوباغو" تعلن التأهب العسكري وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا
02:46 GMT
وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.
وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية
وزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئ
الرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط
