https://sarabic.ae/20251101/إعلام-يكشف-حجم-الوجود-العسكري-الأمريكي-قبالة-سواحل-فنزويلا-1106640485.html

إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

إعلام يكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا

سبوتنيك عربي

أفادت صحف أمريكية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة تزيد من وجودها العسكري قبالة سواحل فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، حيث من المحتمل أن يصل عددها هناك إلى 16... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T14:43+0000

2025-11-01T14:43+0000

2025-11-01T14:43+0000

العالم

أخبار فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

نيكولاس مادورو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg

وذكرت الصحف أن المجموعة الأمريكية تتألف من 8 سفن حربية وغواصة نووية وسفينة أغراض خاصة، مزودة بدعم جوي من القواعد الجوية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك قاذفات استراتيجية من طراز B-52 ومقاتلات "إف-35”.وأشارت إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو.إس.إس.جيرالد ر. فورد" و5 سفن أخرى، تتجه من أوروبا إلى سواحل فنزويلا، ومن المتوقع وصولها إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة، ووفقا للصحف، فإن العدد الإجمالي للعسكريين، بما في ذلك هذه المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات، قد يصل إلى 16000جندي.وتشهد منطقة البحر الكاريبي، تصاعد التوترات، حيث استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارا وتكرارا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لتدمير قوارب قبالة سواحل فنزويلا، بزعم استخدامها لتهريب المخدرات، واعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات استفزازا وانتهاكا للقانون البحري الدولي.وطلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، اعتبار الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب قبالة سواحلها "عملًا غير قانوني"، ودعت المجلس إلى إصدار بيان يؤكد احترام سيادتها واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.مادورو يتهم الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعيةوزير الحرب الأمريكي يعلن استهدف سفينة جديدة "لتهريب المخدرات" شرق المحيط الهادئالرئيس الكولومبي: الولايات المتحدة لا تحارب تهريب المخدرات بل تغزو المنطقة من أجل النفط

https://sarabic.ae/20251101/-ترينيداد-وتوباغو-تعلن-التأهب-العسكري-وسط-تصاعد-التوتر-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-1106616572.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيكولاس مادورو